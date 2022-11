Agenzia regionale 1190.22 leo_formazione docenti ares 2.0

(AGENPARL) – mar 15 novembre 2022 Anno XX

Numero 1190.22

In arrivo nuove funzioni per l’Anagrafe regionale dell’Edilizia Scolastica – ARES 2.0

L’Assessore Leo lancia tre giornate formative dedicate ai Dirigenti Scolastici della Puglia

Si terranno martedì 15 a Foggia, mercoledì 16 a Bari e giovedì 17 novembre a Lecce (h. 10:00 –

14:00) le giornate formativa dedicate ai Dirigenti Scolastici sulle nuove funzioni dell’Anagrafe

regionale per l’Edilizia scolastica – ARES 2.0, organizzate da Regione Puglia – Sezione Istruzione e

Università con la collaborazione di A.R.T.I. Puglia e Soluxioni S.r.l.

ARES 2.0, sviluppata in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con le Regioni, serve a

monitorare lo stato di salute degli edifici scolastici su tutto il territorio pugliese ed è utile per

programmare le varie tipologie d’intervento (adeguamento sismico, antincendio, efficientamento

energetico, bonifica da amianto). Dopo il lancio nel 2021, oggi la piattaforma regionale si arricchisce

di alcune novità come l’inserimento della c.d. scheda P.E.S., contenente le informazioni relative alle

istituzioni scolastiche e ai punti di erogazione del servizio e la cui implementazione è competenza dei

Dirigenti Scolastici. Tale innovazione ha determinato, pertanto, la dismissione della funzione analoga

presente sul portale SIDI. Inoltre, al fine di sviluppare ulteriormente il software, recentemente, la X

Commissione Istruzione, Università e Ricerca, in seno alla Conferenza delle Regioni, attraverso il

coordinamento tecnico di Edilizia Scolastica, ha approvato il documento progettuale per la

realizzazione del modulo per la costituzione di un repertorio regionale dei fabbisogni di edilizia

scolastica. Il suddetto modulo sarà implementato all’interno del software “ARES 2.0” e consentirà

agli Enti Locali di inserire nuove proposte di intervento corredate almeno dal documento di fattibilità

delle alternative progettuali. Con l’utilizzo di tale modulo, si prevede una realizzazione più efficiente

della Programmazione triennale per gli interventi di edilizia scolastica.

Di seguito il calendario degli appuntamenti:

– FOGGIA, martedì 15 novembre 2022 (per le province di FOGGIA e BAT) Biblioteca di Foggia

“La Magna Capitana” – Via Michelangelo, 1

– BARI – mercoledì 16 novembre 2022 (per le province di BARI e BAT) Fiera del Levante

Padiglione 152 – Sala 2 – Lungomare Starita, 4

– LECCE – giovedì 17 novembre 2022 (per le province di BRINDISI, LECCE e TARANTO) Provincia

di Lecce Sala Conferenze – Via A. Miglietta