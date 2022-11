(AGENPARL) – mar 15 novembre 2022 AGENDA ASSESSORI MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2022

Ore 9.30 – L’assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor partecipa all’evento di sensibilizzazione del progetto “Liberation Route Europe’s trails in Italy”. (Fondazione Museo della Shoah, via del Portico d’Ottavia 29)

Ore 12.00 – L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi partecipa alla cerimonia di avvio dei progetti di reinserimento socio-lavorativo di detenuti previsti dal Protocollo d’intesa tra Roma Capitale e Ministero della Giustizia – DAP (Casa Circondariale di Rebibbia, via Raffaele Majetti, 70)

Ore 12.00 – L’assessora alle Politiche sociali e alla Salute Barbara Funari partecipa alla cerimonia di avvio dei progetti di reinserimento socio-lavorativo di detenuti previsti dal Protocollo d’intesa tra Roma Capitale e Ministero della Giustizia – DAP (Casa Circondariale di Rebibbia, Via Raffaele Maietti, 70)

Ore 12.00 – L’assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor presenta l’iniziativa “Musei in Musica 2022”, che si terrà sabato prossimo, 19 novembre. (Musei Capitolini, Pinacoteca, Sala Pietro da Cortona, Campidoglio)

Ore 15.00 – L’assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor interviene al Congresso Culturmedia Lazio (Città dell’Altra Economia, Sala Convegni, largo Dino Frisullo snc)

Ore 16.30 – L’assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor interviene alla presentazione del Centro Documentazione del Sito Patrimonio Mondiale Unesco (Palazzo Braschi, Salone Centrale, piazza di San Pantaleo 10)

Ore 18.00 – L’assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor interviene, in occasione del centenario della nascita di Giorgio Manganelli, all’evento “Manganelli l’impossibile. 1922-2022” (Casa delle Letterature, piazza dell’Orologio 3)