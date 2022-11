(AGENPARL) – gio 03 novembre 2022 Legione Carabinieri Lazio

Compagnia di Subiaco

Comunicato Stampa

ROCCA SANTO STEFANO – CUCCIOLI APPENA NATI ABBANDONATI NEL BOSCO. CARABINIERI DENUNCIANO 56ENNE PER MALTRATTAMENTI DI ANIMALI.

Rocca Santo Stefano (RM) – Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che i Carabinieri della Stazione di Bellegra, in collaborazione con il personale del servizio veterinario dell’Asl RM 5, hanno denunciato in stato di libertà un 56enne, con precedenti, per il reato di maltrattamento di animali.

La vicenda, a lieto fine, ha avuto origine qualche giorno fa, quando alcune persone che stavano percorrendo a piedi la S.P. 63/A del Comune di Bellegra, richiamate dai lamenti provenienti dal bosco limitrofo, avevano rinvenuto, all’interno di uno scatolone di cartone, undici cuccioli di cane, meticci, nati da poche ore, che provvedevano subito a recuperare e nutrire.

I Carabinieri di Bellegra, intervenuti sul posto, riuscivano dopo alcuni mirati accertamenti ad identificare e deferire alla Procura della Repubblica di Tivoli, per il reato di maltrattamento di animali, un 56enne del paese, proprietario della mamma che li aveva appena partoriti. Quest’ultima, insieme ai cuccioli in buono stato di salute, venivano affidati ad un canile sanitario per le opportune cure.

031122