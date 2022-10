Mule radio 24

(AGENPARL) – dom 30 ottobre 2022 Governo, Mulè: “Sisto, Valentini e Barachini saranno sottosegretari”

“Credo che sia Francesco Paolo Sisto che Valentino Valentini e Alberto Barachini saranno nella squadra dei sottosegretari che sceglierà il presidente del consiglio”. Lo ha detto il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè ospite del Caffè della domenica di Maria Latella su Radio 24. “Hanno tutti e tre una cultura, una grande esperienza personale e i numeri per poter fare i sottosegretari”, ha aggiunto.

Mulè su Salvini e taglio reddito per finanziare quota 102

“L’ipotesi lanciata da Matteo Salvini di tagliare un miliardo dal Reddito di cittadinanza per finanziare quota 102 mi sembra una sorta di vorrei e vediamo se posso, un intanto la dico poi vediamo se si può fare”. Lo ha detto il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè ospite del Caffè della domenica di Maria Latella su Radio 24 commentando alcune anticipazfonidel nuovo libro di Bruno Vespa.

“Sul RDC è certo che il governo debba intervenire, non abolendolo ma rivedendolo in profondità soprattutto per quanto riguarda le politiche del lavoro”, ha aggiunto Mulè.

Mulè mascherine

“Laddove la politica decide di intervenire con provvedimenti che vanno contro le indicazioni di sanitari e scienza fa solo male”. Così il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, ospite del Caffè della domenica di Maria Latella su Radio 24, ha commentato le ipotesi allo studio del ministro alla Salute Orazio Schillaci relative a mascherine, multe e obbligo di vaccino per i lavoratori della sanità. “La salute è materia che deve essere sottratta al tavolo della politica. I vaccini fanno bene e sono stati la chiave di volta per decine di migliaia di morti, le mascherine vanno portate nei luoghi dove è pericoloso non portarle, non bisogna a passare con un colpo di spugna sul covid” ha aggiunto Mulè.

MULE Putin

“Vladimir Putin potrà anche provare a soffiare sulle proteste anche nel nostro paese ma non credo che sarà lui a manovrare i gruppi anarchici o comunque estremisti attivi anche da noi”. Lo ha detto il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, ospite del Caffè della domenica di Maria Latella su Radio 24. “Non sarà Putin o chi per lui a gestire e manovrare quello che accadrà in Italia nei prossimi mesi”, ha aggiunto.