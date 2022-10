Borgo San Lorenzo. Inaugurata la 5° edizione di Borgo DiVino

(AGENPARL) – sab 29 ottobre 2022 Buongiorno,

BORGO DIVINO: HA PRESO IL VIA LA QUINTA EDIZIONE

In alto i calici, ha aperto le porte la quinta edizione di Borgo DiVino che oggi e domani ospiterà a Borgo San Lorenzo, nelle splendide sale di Villa Pecori Giraldi, oltre 100 aziende vinicole che proporranno in degustazione più di 400 etichette.

“Un caleidoscopio di colori, sapori e profumi per questa edizione – afferma l’Assessora all’Agricoltura di Borgo San Lorenzo Cristina Becchi – che ci porta a conoscere vini provenienti dal nostro territorio, dalla Toscana e anche da oltre confine. Abbiamo scoperto eccellenze locali, imparato a valorizzare i prodotti e grazie all’impegno degli organizzatori, che ringrazio, ne è nata una manifestazione che si è ritagliata un posto d’onore nelle kermesse vitivinicole della Toscana e non solo”.

