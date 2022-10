FC ALGHERO: PRIMA GARA CASALINGA. NOTA STAMPA

(AGENPARL) – ven 28 ottobre 2022 Gentilissimi,

PER LA FC ALGHERO PRIMA GARA CASALINGA DELLA STAGIONE

Sarà il Nughedu l’avversario della Fc Alghero nella seconda giornata di andata del campionato di Terza Categoria, girone F, che si giocherà domani, sabato 29 ottobre, con inizio alle ore 18 nel campo “Pintore – Caddeo” di Olmedo. Per i giallorossi sarà la prima partita casalinga della stagione dopo l’esordio vittorioso di sabato scorso sul campo della Marzio Lepri Torres.

In settimana la squadra si è allenata al gran completo e per domani l’allenatore Pippo Zani avrà a disposizione tutti i giocatori della rosa. “Partita tosta con un avversario esperto – ha detto il tecnico giallorosso – sono una squadra affiatata che gioca insieme da tanti anni, con un attaccante fortissimo come Gigi

Marras che conosco molto bene avendo giocato con lui nella Torres. Per quanto ci riguarda – ha proseguito Zani – siamo pronti per il debutto in casa e ce la metteremo tutta”.

E l’esordio tra le mura amiche sarà l’occasione per far conoscere la squadra ai tifosi, molti dei quali hanno già avuto modo di vederla all’opera in amichevole o alla prima di campionato. “La prima partita di campionato in casa – ha evidenziato il Presidente Andrea Alessandrini – è un momento emozionante, avremo la possibilità di giocare con il sostegno dei nostri tifosi e di ospitare il Nughedu. Sarà sicuramente uno spettacolo e non farò mancare il supporto ai miei ragazzi!”.

In occasione dell’esordio casalingo di questo sabato, saranno presenti anche i piccoli calciatori della Ssd Nettuno che accompagneranno le squadre all’ingresso in campo. “La presenza dei giovani calciatori e delle loro famiglie è importante – ha detto il vice presidente Gianluca Marras – il nostro, oltre che sportivo, è un progetto sociale e i giovani sono la base sulla quale lavorare per il futuro”.

