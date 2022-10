Venezia 22.10.2022. Comunicato stampa Carabinieri. Controlli nel settore della ristorazione

(AGENPARL) – sab 22 ottobre 2022 COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL LAVORO

Gruppo Venezia

CONTROLLI NEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE.

SOSPENSIONI E SANZIONI.

VENEZIA – 3 imprenditori sanzionati e 3 aziende sospese: è questo l’esito dei

controlli che i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, congiuntamente ai

militari delle Compagnie Carabinieri di Mestre e Chioggia, hanno eseguito nelle

scorse settimane. Gli accertamenti erano finalizzati a garantire il rispetto della

normativa a tutela dei lavoratori e delle condizioni di sicurezza nei luoghi di

lavoro.

Gli accertamenti sono stati svolti a seguito di un’attività di monitoraggio ed

intelligence, che ha consentito di individuare lavoratori non registrati (in nero),

nonché inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare.

CHIOGGIA. Sanzioni per 20.000 euro e sospensione dell’attività d’impresa.

Si tratta di un ristorante situato nel centro storico, all’interno del quale è stato

trovato un cameriere “in nero” su 5 presenti. Si tratta di un cittadino straniero,

trovato intento a servire la clientela ai tavoli.

Nel corso dell’accesso ispettivo sono state anche riscontrate violazioni in materia

di sicurezza sui luoghi di lavoro, come la mancanza della formazione/informazione

sulla sicurezza dei dipendenti.

L’azienda è stata sospesa per la presenza di una percentuale maggiore al 10% di

lavoratori in nero sul totale di quelli presenti e sanzionata per un ammontare di

20.000 euro.

Nella stessa giornata è stato controllato un bar che aveva omesso di effettuare la

valutazione dei rischi aziendali e la formazione sulla sicurezza del personale

dipendente, con conseguente sospensione dell’attività.

Il datore di lavoro è stato sanzionato per un importo di 8.000 euro.

MIRANO. Sanzioni per 10.000 euro e sospensione dell’attività d’impresa.

Si tratta di un Bar gestito da cittadini stranieri, situato nel centro abitato,

all’interno del quale è stato trovato un banconiere “in nero”, italiano, trovato

intento a somministrare bevande ed alimenti ai clienti.

Nel corso dell’accesso ispettivo sono state anche riscontrate violazioni in materia

di sicurezza sui luoghi di lavoro, come la mancanza della formazione/informazione

sulla sicurezza dei dipendenti e l’assenza di mezzi di estinzione incendi.

Anche in questo caso l’azienda è stata sospesa per la presenza di una percentuale

maggiore al 10% dei lavoratori in nero sul totale di quelli presenti, oltre che

sanzionata per un ammontare di 10.000 euro.