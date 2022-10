Comunicato stampa.20.10.2022. Carabinieri Forestali recuperano Testudo abbandonate

(AGENPARL) – gio 20 ottobre 2022 REGIONE CARABINIERI FORESTALE “VENETO”

Gruppo di VENEZIA

Nucleo CITES Venezia

Oggetto: Comunicato stampa

I carabinieri del Nucleo CITES di Venezia, nei giorni scorsi, sono intervenuti in Comune di San Donà di Piave per recuperare 12 Testudo hemanni abbandonate vicino ai contenitori della raccolta differenziata, salvandole da morte certa.

Infatti, una residente segnalava ai Carabinieri Forestali la presenza delle tartarughe abbandonate, all’interno di una scatola di cartone chiusa, vicino i cassonetti dei rifiuti, la cui presenza è stata rilevata solo dopo aver aperto la scatola al fine di inserirla ripiegata all’interno di uno dei cassonetti.

I militari, dopo aver provveduto ad effettuare il riconoscimento tecnico specialistico degli esemplari, li classificavano come appartenenti alla specie Testudo hermanni, inclusa nelle liste della CITES, nello specifico, in Allegato A del Reg. (CE) 338/97 e detenibili esclusivamente con specifica documentazione CITES.

In particolare venivano individuati nr. 2 maschi adulti, una femmina adulta e 9 testudo di recente nascita, tutti ovviamente privi di identificazione con microchip.

Si procedeva pertanto al sequestro degli esemplari per i reati di abbandono di animali e di detenzione di specie protette dalla Convenzione CITES senza la documentazione necessaria, motivo che spesso spinge i proprietari di questi animali a disfarsene o rilasciandoli nell’ambiente naturale o abbandonandole nei posti più disparati.

Su disposizione della Procura di Venezia, gli esemplari sono stati affidati al “Centro di recupero fauna esotica, selvatica e tartarughe marine” di San Canzian D’Isonzo, nelle mani esperte del responsabile Sig. Damiano BARADEL, dove troveranno casa in un ambiente appositamente studiato per le loro caratteristiche etologiche.

I Nuclei CITES dell’Arma, specializzati oltre che sulla corretta applicazione della normativa che protegge gli animali e le piante in via di estinzione, la Convenzione di Washington detta anche CITES, sono quotidianamente impegnati nella tutela degli animali sia da ogni forma di maltrattamento che dal triste fenomeno del bracconaggio.