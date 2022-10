18/10/22: IL SINDACO ROBERTO DIPIAZZA HA RICEVUTO QUESTA MATTINA IN MUNICIPIO IL CONTRAMMIRAGLIO VITALE IN VISITA DI COMMIATO

(AGENPARL) – mer 19 ottobre 2022 IL SINDACO ROBERTO DIPIAZZA HA RICEVUTO QUESTA MATTINA IN MUNICIPIO IL CONTRAMMIRAGLIO VITALE IN VISITA DI COMMIATO

Visita di commiato oggi (18 ottobre) nel salotto azzurro del palazzo municipale dov’è stato ricevuto il Contrammiraglio Vincenzo Vitale, Direttore Marittimo uscente del Friuli Venezia Giulia e Comandante del Porto di Trieste, e il Capitano di Vascello Luciano Del Prete, che lo sostituirà.

Il Contrammiraglio Vitale è destinato a Roma, al Comando generale delle Capitanerie di porto presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili dove dirigerà il 4° Reparto “mezzi navali, aerei e terrestri”, mentre il Capitano di Vascello Del Prete che lo sostituirà proviene da Napoli.

Il Sindaco Dipiazza ha consegnato ad entrambi un crest e ha ricevuto un berretto ricordo della Barcolana e una foto incorniciata con ripresa aerea e dedica: “Al Sindaco del comune di Trieste Roberto Dipiazza con sincera gratitudine, in ricordo dello splendido periodo di Comando nella regione marittima del Friuli Venezia Giulia”.

L’incontro svoltosi in un clima cordiale, è stato illustrativo per il nuovo Comandante e commemorativo per l’uscente, su argomenti di interessi comune.

COMTS-LR