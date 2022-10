NEWS_4 dell’11 ottobre 2022

(AGENPARL) – mar 11 ottobre 2022 UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE

PISTA CICLABILE, SERGI (M5S): “SCELTA CHE FA BENE ALL’AMBIENTE E AL TURISMO”

“Una nuova pista ciclabile è una notizia che fa bene alla città e a chi immagina una Catanzaro sostenibile, che rispetta la natura e si proietta verso il futuro”. Danilo Sergi, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, plaude alla determina dirigenziale di Palazzo de Nobili che aggiudica il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva della pista ciclabile “Dalla foce del fiume Alli alla foce del fiume Corace passando per le Dune di Giovino”. Sergi continua:

“La politica ha il bisogno di ritrovarsi su alcuni argomenti che non possono creare divisioni, guerre intestine o inutili spaccature. Quello della salvaguardia dell’ambiente è certamente uno di questi. E per farlo abbiamo bisogno di puntare su una viabilità sostenibile all’interno delle città. Anche a Catanzaro questo processo di riduzione del consumo dei mezzi di spostamento può e deve essere sollecitato da chi ha il potere di indirizzare le scelte. Ecco perché accolgo positivamente la decisione dell’amministrazione Fiorita di dare seguito al progetto che contribuisce a fermare la perdita della biodiversità terrestre e marina e ripristinare servizi ecosistemici. Ma non solo. Perché se da una parte una nuova pista ciclabile è un bene per l’ambiente, dall’altra è un elemento in più di attrazione turistica per l’intera città. Non solo, dunque, salvaguardia di risorse ambientali fondamentali per la tutela del nostro pianeta ma anche un’opportunità di crescita economica che non possiamo sprecare. E’ così che avremo una Catanzaro più sostenibile, green e capace di attrarre un turismo diverso”.

