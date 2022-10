(AGENPARL) – mar 11 ottobre 2022 Nella foto, da sinistra, Prof. Luigi D’Alonzo, Presidente SIPeS, Prof.ssa Elisabetta Ghedin (membro del Consiglio Direttivo), Prof.sse Annalisa Morganti e Moira Sannipoli di Unipg.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Premio “Ricerca per l’Inclusione”

al gruppo di ricerca della Prof.ssa Annalisa Morganti di Unipg

La Società Italiana di Pedagogia Speciale (SIPeS) ha conferito il Premio “Ricerca per l’Inclusione” allaProf.ssa Annalisa Morganti e al gruppo di ricercadell’Università degli Studi di Perugia composto dalle Prof.sse Elisa Delvecchio, Moira Sannipoli e daiDott.ri Alessia Signorelli e Francesco Marsili.

Il prestigioso riconoscimento premia il lavoro internazionale che la Prof.ssa Morganti, delDipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione di Unipg, insieme al suo gruppo sta svolgendo nel coordinamento del progetto finanziato dalla Commissione Europea dal titolo “Algorithm for New Ecological Approaches to Inclusion” (ECO-IN).

“Il progetto di ricerca nell’ambito delle politiche educative sull’inclusione scolastica – spiega la Prof.ssa Morganti – intende valutare l’impatto innovativo di un approccio multi-attore che coinvolge dirigenti scolastici, insegnanti, educatori, esperti, famiglie e decisori politici, sui processi di inclusione scolastica. Al progetto collaborano anche l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria e le scuole del territorio”.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso l’Università di Salerno, in occasione del convegno nazionale SIPeS 2022 “Inclusione in azione. Didattica e Pedagogia Speciale nel network dei Centri di Ricerca e dei Teaching Learning Center”.

IlPremioSIPeS “Ricerca per l’Inclusione”intende promuovere progetti di ricerca realizzati da gruppi di ricerca intra e trans-disciplinari, nazionali e internazionali, che si distinguono per carattere di innovazione e promozione dei valori dell’inclusione e della partecipazione delle persone con disabilità.

Perugia, 11 ottobre 2022