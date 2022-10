CS: La comunità politica europea di Volt discute del futuro dell’Europa a Praga

(AGENPARL) – mar 11 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA VOLT ITALIA:

La comunità politica europea di Volt discute del futuro dell’Europa a Praga

La strada per un nuovo modo di fare politica in Europa è già stata tracciata

Praga, 9 ottobre 2022

L’assemblea generale 2022 di Volt Europa ha visto arrivare a Praga quasi 800 membri da 31 Paesi per discutere sul futuro dell’Europa e iniziare i lavori per le elezioni europee del 2024. Prima dell’assemblea di tutti i membri, la versione Volt del vertice della comunità politica europea, il Country Council (consiglio dei rappresentanti nazionali), ha riunito tutti i co-presidenti nazionali per due giorni di coordinamento e preparazione congiunta. L’obiettivo comune del partito è ora di quello di presentarsi in tutti i Paesi dell’Unione europea alle elezioni 2024 del Parlamento europeo, con un unico programma elettorale scritto da attiviste e attivisti da tutta Europa.

Volt Europa funge da modello per una comunità politica europea aperta, pragmatica e democratica. Commenta Sven Franck, co-presidente di Volt Francia: “I nostri programmi sono sviluppati dal basso verso l’alto attraverso un processo che consente a tutti i membri di partecipare e votare sul nostro programma finale.”

Il co-presidente di Volt Italia, Gianluca Guerra, ha aggiunto: “A Praga ha preso vita un incredibile esperimento sociale e politico: oltre 800 persone hanno deciso quali priorità entreranno nel programma con cui Volt si presenterà alle elezioni europee nel 2024. In un’epoca in cui la partecipazione dei cittadini alla politica è sempre più bassa, è sempre più importante riuscire a creare comunità attive. Volt lo sta facendo in oltre 30 paesi, con l’obiettivo di costruire un’Europa ancora più unita, democratica ed inclusiva”

Durante l’assemblea dei membri sono state discusse e votate le priorità chiave del programma per il Parlamento Europeo 2024. Il programma congiunto per tutti i Paesi si concentrerà su un’Unione europea più democratica, sulla transizione energetica e sulla sicurezza, nonché sulla lotta al cambiamento climatico, sulla difesa comune europea e sulle pari opportunità. Il programma sarà sviluppato nei prossimi mesi da tutti i membri disposti a contribuire fino alla prossima assemblea generale che si terrà a Bucarest nel giugno 2023.

Prima dell’assemblea europea, i funzionari eletti di Volt hanno inoltre manifestato per un’Europa senza veti davanti al vertice della comunità politica europea avviato da Emmanuel Macron lo scorso Maggio. Come comunità politica europea, Volt Europa si estende anche al di fuori dell’Unione Europea e comprende Regno Unito, Svizzera, Albania e Ucraina, quest’ultima ha anche organizzato la marcia serale e la protesta contro l’invasione russa insieme all’associazione popolare paneuropea “Pulse of Europe”.

In conclusione, l’Assemblea ha ribadito il cavallo di battaglia di Volt Europa, ovvero l’importanza di riformare i processi decisionali dell’Unione Europea. La strada verso un’Europa unita e federale è in fase di costruzione, un’entità politica dove tutti possano godere dei più alti diritti umani, ambientali, sociali e tecnologici.

[Volt Italia website](https://www.voltitalia.it/)