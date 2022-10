Com. stampa n. 498 (Maltempo, strade e garage allagati. Divelta la porta di ingresso dell’autorimessa della Polizia Locale) + foto

(AGENPARL) – mar 11 ottobre 2022 Città di Ufficio Stampa

San Severino Marche

COMUNICATO STAMPA N. 498 11 OTTOBRE 2022

ONDATA DI MALTEMPO, GARAGE E STRADE ALLAGATE IN PERIFERIA E NEL CENTRO

URBANO. DIVELTA PORTA INGRESSO DELL’AUTORIMESSA DELLA POLIZIA LOCALE

Il maltempo non dà tregua e si continuano a contare i danni dopo l’ennesimo violento

temporale che, nel pomeriggio di ieri, ha colpito anche il vasto territorio del Comune

di San Severino Marche.

Disagi su alcune strade nelle frazioni di campagna. Nell’area del centro urbano le

fogne non sono riuscite a raccogliere l’acqua piovana che, in piazzale Del Mercato, è

entrata con inaudita violenza nel garage comunale dove sono custoditi i mezzi della

Polizia Locale del Servizio Segnaletica. Divelta la pesante porta in ferro esterna e

allagato il pavimento con 40 centimetri di acqua.

Garage allagati anche nel rione Mazzini. Allagato anche il parcheggio della stazione,

alcuni tratti di via San Sebastiano, parte di piazzale Marconi. Acqua anche in viale

Eustachio.