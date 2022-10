(AGENPARL) – mar 11 ottobre 2022 [Vedi su Web](https://nl-ufficiostampa.comune.vicenza.it/upr/pmcne9/h3vvee/show/kf425h?_t=44d8e4ef)

COMUNICATO STAMPA

Cantiere scuola Engim, prossimi interventi a Palazzo Cordellina e al “Monumento caduti in Europa”

Sono in arrivo nuovi interventi sui beni artistici ed architettonici della città a cura di Engim Veneto Professioni del Restauro.

La scuola ha infatti proposto al Comune di Vicenza di occuparsi del restauro e della manutenzione ordinaria del “Monumento caduti in Europa” in Campo de Nane e dell’apparato decorativo al piano terra e primo piano di Palazzo Cordellina.

I due interventi, promossi nell’ambito del progetto formativo “Tutela e manutenzione del centro storico” seguono quelli alle tre statue dedicate a Giacomo Zanella, Vittorio Emanuele II, Giuseppe Garibaldi e a quello di Fedele Lampertico, in fase di conclusione.

La collaborazione tra il Comune ed Engim ha preso il via nel 1993 proprio a Palazzo Cordellina, con il restauro dell’apparato decorativo della sala delle Sfingi su cui, tra l’altro, si ritornerà ad intervenire per la necessaria manutenzione.

Il cantiere scuola prevede lo svolgimento di tutte le fasi di restauro. Gli studenti produrranno la documentazione fotografica, la schedatura dello stato di conservazione e si avvarranno della collaborazione di professionisti del settore per sviluppare il piano di intervento che verrà sottoposto alla Soprintendenza.

“Il cantiere scuola è un’importante opportunità formativa per gli studenti che possono cimentarsi nella manutenzione e restauro di monumenti ed elementi decorativi di proprietà del Comune di Vicenza – spiega l’assessore ai lavori pubblici Matteo Celebron -. La collaborazione prosegue da diversi anni con ottimi risultati perché l’impegno e il lavoro dei ragazzi, seguiti in tutte le fasi dai loro insegnanti, restituisce alla città beni artistici e architettonici migliorati da un punto di vista estetico e conservativo”.

Gli interventi inizieranno durante l’estate del 2023, periodo che sarà necessario per concludere il recupero del “Monumento caduti in Europa”. L’attività a Palazzo Cordellina, invece, impegnerà i ragazzi per tre estati, dal 2023 al 2025.