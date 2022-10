CONTIENE FOTO# ARDEA – CARABINIERI ESEGUONO DUE ORDINI DI ESECUZIONE PENA.

(AGENPARL) – lun 10 ottobre 2022 Legione Carabinieri Lazio

Compagnia di Anzio

Comunicato Stampa

ARDEA – CARABINIERI ESEGUONO DUE ORDINI DI ESECUZIONE PENA.

ARDEA (RM) – I Carabinieri della Stazione di Tor San Lorenzo, nel giro di pochi giorni, hanno eseguito due ordini di esecuzione pena, nei confronti di due italiani, un 56enne e un 63enne.

Il primo risultava già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per numerosi reati tra cui rapina, estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il controllo previsto per i soggetti sottoposti a questo tipo di misure, i militari hanno accertato che il 56enne non era presente in casa. Di conseguenza, l’Autorità Giudiziaria, informata della vicenda, ha immediatamente emesso il decreto di sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare con contestuale ordine di carcerazione.

Il secondo, invece, responsabile nel tempo di reati come minaccia, danneggiamento, lesioni personali e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, dovrà scontare una pena di otto mesi.

Al termine delle formalità di rito, entrambi sono stati tradotti presso la casa circondariale di Velletri.

101022