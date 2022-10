(AGENPARL) – lun 10 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA UIL-UILP

NON AUTOSUFFICIENZA, PROIETTI E BARBAGALLO: “FINALMENTE ANCHE IL NOSTRO PAESE HA UNA LEGGE DI CIVILTÀ”

“Dopo più di 20 anni di battaglie sindacali, finalmente anche il nostro Paese si dota di una legge di civiltà: quella per gli anziani non autosufficienti. Questo Ddl dà risposte anche in tema di invecchiamento attivo, di accesso ai servizi sociosanitari, di domiciliarità e di riforma delle Rsa.

Diamo atto a tutto il Consiglio dei Ministri, e in particolare ai Ministri Orlando e Speranza, di aver lavorato a questo obiettivo, insieme a noi.”

A dichiararlo Domenico Proietti, Segretario confederale Uil e Carmelo Barbagallo, Segretario generale Uil Pensionati.

“Però –aggiungono Proietti e Barbagallo- adesso bisogna fare presto e bene, approvare la Legge in Parlamento e scrivere i decreti attuativi coinvolgendo attivamente le parti sociali.

Per questo chiediamo al nuovo Parlamento di considerare il testo della legge delega come una delle prime priorità da affrontare in questa legislatura, insieme alla legge di bilancio e dell’emergenza del caro bollette.”

Roma, 10 Ottobre 2022