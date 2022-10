(AGENPARL) – sab 08 ottobre 2022 Cgil: Serracchiani, sindacato in piazza faccia riflettere

“Oggi la Cgil a Roma è in piazza per il lavoro e questo dovrebbe suscitare più di una riflessione. Secondo me non se ne parla abbastanza, ed è grave se la politica non interessa e non interessano neanche i sindacati”. Lo ha detto oggi a Palmanova (Udine) la capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani, intervenendo alla Direzione regionale del Pd del Friuli Venezia Giulia.

La parlamentare dem ha evidenziato che “abbiamo perso voti nel ceto medio impoverito che ha paura di scivolare più in basso. Allora uno dei nostri compiti è individuare quali sono le categorie sociali a cui guardiamo e – ha concluso – tornare credibili nel parlare a loro”.