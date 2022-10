Badminton: Campionati Italiani Junior e Under 2022, in nove a caccia del triplete

(AGENPARL) – sab 08 ottobre 2022 [2015-03-27.jpg]

Campionati Italiani Junior e Under 2022, in nove a caccia del triplete

Saranno ben nove gli atleti che cercheranno nella giornata di domani di conquistare il triplete ai Campionati Italiani Junior e Under 2022 che vedranno le 20 finali di scena domani al PalaResia di Bolzano.

Ben tre gli atleti che proveranno a conquistare domani i tre titoli tra gli Junior, Alessandro Gozzini (GSA Chiari), Gianna Stiglich (GS Fiamme Oro) e Luca Zhou (ASV Mals). Gozzini e Zhou affronteranno insieme la finale di doppio maschile dove troveranno Marco Danti e Luca Bellazzi (ASV Uberetsch/Junior BC Milano). Nel singolare e nel doppio misto saranno avversari in coppia rispettivamente Gozzini con Stiglich e Zhou con Anna Sofie De March (ASV Mals). Stiglich oltre alla finale di misto sfiderà nel singolare femminile Emma Piccinin (BC Milano) che invece sarà in coppia con lei nella finale di doppio femminile contro Nora Reiner ed Elettra Zampini (ASV Mals/Badminton Senigallia).

Anche Marco Danti disputerà tre finali, infatti oltre a quella di doppio maschile tra gli Junior ha conquistato anche quella di singolare maschile e doppio misto insieme a Katharina Koessler (SSV Bozen) tra gli Under 17. L’altoatesino si troverà di fronte nel singolare Simone Piccinin (Junior BC Milano) e nel misto Zyver De Leon e Viola Torres (Junior BC Milano). La finale di singolare femminile vedrà invece opposte le favorite della vigilia Carolin Rauner (ASV Mals) e Sofia Galimberti (ASV Uberetsch). Le due saranno opposte anche nella finale di doppio femminile dove saranno rispettivamente in coppia con Anna Hohenegger (ASV Mals) e Anna Hell (ASV Uberetsch).

Anna Hell oltre alla finale di doppio femminile sarà impegnata anche in quella di singolare femminile contro Ilaria Fornaciari (Alba Shuttle) e in quella di doppio misto dove insieme a Tobias Andergassen (ASV Uberetesch) sfiderà Davide Izzo e Alessia Pellitteri (Piume d’Argento/Città di Palermo). Proprio Davide Izzo sarà protagonista anche in altre due finali quella di singolare tutta siciliana contro Alessio Catalfamo e quella di doppio maschile dove insieme a Tobias Andergassen affronterà Alessio Catalfamo e Francesco De Stefani (Le Saette/ASV Mals).

Tra gli Under 13 ben tre atleti disputeranno tre finali. Nel singolare femminile, si sfideranno in un derby tutto tra atleti dell’ASV Mals, Franzi Hellrigl e Mara Stricker. Le due insieme poi si troveranno contro Nadia Malleier e Lisa Tschimben (ASV Uberetsch) nel doppio femminile e di nuovo da avversarie nel doppio misto Hellrigl con Anton Gurschler (ASV Mals) e Stricker con Adrian Telfeser (ASV Mals). Il terzo atleta impegnato in tre finali sarà proprio Gurschler che sia nel singolare maschile che nel doppio maschile dovrà superare Ahman Hussain Nasir (Boccardo Novi). I due saranno rispettivamente accoppiati con Noah Thoeni (ASV Mals) e Adrian Telfser (ASV Mals).

Tutte le finali saranno visibili live sulla pagina di Youtube Federale mentre il Campo 1 sarà anche visibile anche sulla pagina Facebook Federale.

Link del Torneo: https://fiba.tournamentsoftware.com/tournament/241BBD01-B4DF-4C79-A793-7EAA84313D69/matches

