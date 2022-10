Via Mascheraio, tecnici Hera al lavoro per riparare i guasti alla rete acquedottistica

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Gentile collega,

nella giornata di ieri, 5 ottobre, in via Mascherario, nel centro storico di Ferrara, si è verificata la rottura accidentale di una condotta idrica.

Grazie al tempestivo intervento del personale Hera, il guasto è stato velocemente individuato e circoscritto ma, come a volte accade in queste circostanze, i lavori e le variazioni di pressione indotti dalla manovra di valvole sulla rete per consentire la riparazione hanno dato seguito ad alcuni altri danneggiamenti sulla stessa condotta. Per riportare la situazione alla normalità gli operatori della multiutility stanno continuando a lavorare e, entro la serata odierna, avranno riparato anche l’ultimo guasto.

Per consentire lo svolgimento delle riparazioni è stato necessario sospendere la fornitura d’acqua ad alcuni immobili presenti nelle immediate vicinanze del cantiere, per un totale di circa un centinaio di utenze.

Date la conformazione della rete idrica e il tipo di pavimentazione stradale in quella zona i tecnici di Hera stanno operando per contenere al minimo sia la dimensione dei cantieri, nonché per ridurre il più possibile i tempi di intervento.

Cordiali saluti,

Francesco

Francesco Reggiani

relazioni con i media, area Ferrara-Modena

direzione centrale relazioni esterne

HERA S.p.A. Via Razzaboni, 80 – 41122 Modena

[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it/)

[Vent’anni insieme – Gruppo Hera]