Ue: primo vertice comunità politica europea, Benifei (PD): Piattaforma strategica lanciata su iniziativa Letta e Macron, Italia sia protagonista

UE: PRIMA RIUNIONE COMUNITA’ POLITICA EUROPEA, BENIFEI(PD) ‘’PIATTAFORMA STRATEGICA LANCIATA SU INIZIATIVA LETTA E MACRON, ITALIA SIA PROTAGONISTA’’

‘‘L’Unione Europea deve portare avanti il suo processo di integrazione per far fronte alle sfide attuali, ma al contempo deve saper stringere alleanze sempre più strette con i suoi partner internazionali per garantire la sicurezza dei suoi confini e una partnership più profonda in materia di commercio, in campo economico e sulla sicurezza. L’Italia giochi un ruolo da protagonista e abbandoni posizioni sovraniste che ci isolano’’. È quanto dichiara Brando Benifei, capodelegazione degli Eurodeputati PD commentando l’inizio dei lavori della Comunità Politica Europea che hanno luogo in data odierna nel Castello di Praga nel contesto della riunione del Consiglio Europeo straordinario.

‘’La nuova Comunità Politica Europea può rappresentare una piattaforma essenziale per rispondere unitamente alla minaccia portata ai nostri confini dalla Russia di Putin e agire in maniera coordinata per affrontare le conseguenze della guerra, tanto sul tema umanitario che per quanto concerne l’aumento dei prezzi e l’approvvigionamento energetico, ad esempio’’ – continua Benifei. ‘’Il lancio della Comunità Politica Europea nasce dalla proposta di una confederazione europea del Segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, rilanciata poi nella forma attuale dal Presidente francese Emmanuel Macron.

Riteniamo fondamentale che nel contesto della Convenzione annunciata da Von der Leyen, si discuta di come inserire la Comunità Politica Europea nella cornice dei Trattati europei, in modo da stabilire criteri stringenti e rafforzare la posizione strategica dell’UE nel mondo’’ – conclude.

