Senato: Marinella Pacifico abbandona Coraggio Italia conclude legislatura nel Gruppo Misto 

(AGENPARL) – Roma, 06 ottobre 2022 – La senatrice Marinella Pacifico, membro della Commissione Esteri e Segretario del Comitato parlamentare Schengen ha annunciato le sue dimissioni dal partito Coraggio Italia, di cui è stata attivo membro fin dalla sua fondazione. “Abbiamo perso l’occasione di costituire una componente liberal-democratica che sia federatrice di altre anime liberali, anche perché il proposito di Coraggio Italia di aprirsi a questa prospettiva e il lavoro di radicamento sul territorio è stato sfortunatamente messo da parte. Forse ci si potrà reincontrare, se e quando gli orizzonti torneranno a coincidere, per ora mi metto a disposizione dei partiti più strutturati di cdx, in particolare di FdI, per una formazione di governo che sono certa saprà dimostrarsi nuova ed inclusiva”.

Per Pacifico, “dopo un impegno considerevole in Coraggio Italia, il mutare delle condizioni politiche degli ultimi mesi richiedeva un cambio di passo. L’obiettivo che già da tempo sto declinando é di dare vita ad uno scenario rinnovato per rilanciare in modo concreto la tradizione liberale, mettendo al centro i territori, come luogo dove impattano su cittadini e imprese le politiche nazionali ed europee e dove gli amministratori locali dovrebbero mettere il loro impegno concreto al servizio della comunità. Il contesto nuovo rappresentato da Coraggio Italia ora vede le condizioni politiche e tecniche per il passaggio al Gruppo Misto come naturale esito di un percorso politico, dal principio declinato tra la gente e non solo nei Palazzi. Una scelta che non è affatto contro qualcuno, ma una presa di posizione, di coerenza, con cui intendo concludere l’attuale legislatura. La mia attività legislativa in materia di Esteri, l’attenzione al Maghreb e al Medio Oriente, sono incognite con cui il nuovo esecutivo dovrà continuare ad interfacciarsi. Ad esso offro il mio totale sostegno e i migliori auguri di buon lavoro, auspicando una proficua attività politica condivisa”.