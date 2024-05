(AGENPARL) - Roma, 20 Maggio 2024

(AGENPARL) – lun 20 maggio 2024 Roma: Trancassini (FdI), Valeriani fa propaganda elettorale per coprire disastri del Pd

“Le dichiarazioni del consigliere regionale del PD Massimiliano Valeriani di oggi sono mera propaganda elettorale. Forse ha perso la memoria o, peggio ancora, attacca per coprire il disastro dell’amministrazione Pd a Roma. Consiglio a Valeriani di chiamare il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del suo stesso partito, per farsi ricordare le parole che pronunciò nel suo saluto al recentissimo congresso romano di Fratelli d’Italia. Gualtieri ha ringraziato Meloni in diverse occasioni riconoscendone l’impegno, suo e dell’intero governo, per la città di Roma. E non posso non ribadire anche il grande lavoro che il presidente Rocca sta svolgendo in collaborazione con il Comune. Le dichiarazioni di Valeriani sono dunque pretestuose e distanti dalla realtà”. Lo dichiara in una nota il Questore della Camera e coordinatore di Fratelli d’Italia nel Lazio, Paolo Trancassini.