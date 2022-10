Il Comune aderisce all’Ottobre Rosa e alla campagna Uniti contro la dislessia

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 IL COMUNE ADERISCE ALL’OTTOBRE ROSA PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO AL SENO E ALLA CAMPAGNA “UNITI PER LA DISLESSIA”

Illuminato di turchese il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e di rosa la scalinata di Piazza Pianciani

Il Comune di Spoleto, su proposta delle associazioniInternational Dyslexia Organizatione APS Plastica 2020, ha aderito alla campagna di sensibilizzazione Uniti per la dislessia e all’Ottobre Rosa, manifestazioneper la prevenzione del tumore, la ricerca e l’assistenza al malato.

Per manifestare la propria vicinanza alle due iniziative di sensibilizzazione, in occasione della Settimana Nazionale della dislessia, la sera di sabato 8 ottobre il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti verrà illuminato di turchese, mentre da venerdì 7 a lunedì 10 ottobre la scalinata di Piazza Pianciani sarà illuminata di rosa.

Il Comune ha accolto anche la richiesta dell’associazione Alcase aderendo al mese per la sensibilizzazione al cancro al polmone. In occasione dell’iniziativa, che prevede l’illuminazione di un monumento o di un sito di interesse storico culturale, il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti verrà illuminato di bianco da sabato 19 a lunedì 21 novembre.​

