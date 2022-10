[ERRATA CORRIGE] ENERGIA. BONELLI-EVI (EV): IL GRUPPO EUROPEO DELLA MELONI ‘PRIMA LE COMPAGNIE ENERGETICHE’, VOTA CONTRO TASSA EXTRAPROFITTI

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 ENERGIA. BONELLI-EVI (EV): IL GRUPPO EUROPEO DELLA MELONI ‘PRIMA LE COMPAGNIE ENERGETICHE’, VOTA CONTRO TASSA EXTRAPROFITTI

“Spiace constatare la discrepanza che c’è tra quanto Giorgia Meloni, premier in pectore, afferma in patria e le azioni concrete che ECR, il gruppo politico di cui la stessa Meloni fa parte, mette in atto all’interno del Parlamento Europeo. Da ‘prima gli italiani’ a ‘prima le compagnie energetiche’, il passo è davvero breve”.

Così, in una nota, i co-portavoce nazionali di Europa Verde, Angelo Bonelli ed Eleonora Evi, eletti alla Camera dei Deputati con Alleanza Verdi e Sinistra.

“Ieri, – spiegano i due ecologisti, – il Parlamento Europeo è stato chiamato a esprimersi sul tetto europeo al prezzo del gas e su altre misure di risposta alla crisi energetica. Tra queste ultime, i Verdi hanno chiesto non solo di aumentare la tassa sugli extraprofitti delle compagnie Oil&Gas, ma anche di estenderlo ad altri settori che stanno iniquamente beneficiando da questa situazione drammatica. Si pensi che, mentre famiglie e imprese, in Italia e in tutta l’Europa, stanno letteralmente andando in rovina, nei primi sei mesi del 2022, aziende come ENI hanno conseguito utili netti del +670%, ovvero tra i 40 e i 50 miliardi di extraprofitti, frutto di una inaccettabile speculazione sul gas.

“Che Giorgia Meloni e il suo gruppo abbiano votato compattamente contro questa misura di civiltà esemplifica la linea che la stessa terrà in patria. Proprio lei che ha dichiarato di essere intenzionata a sostenere ogni azione volta a contrastare fenomeni speculativi sul costo dell’energia, non osa toccare le grandi imprese energetiche penalizzando di chi non arriva a fine mese. Per affrontare il caro-bollette, servono misure concrete, non inutili proclami: tassare gli extraprofitti per bloccare le bollette a 19 milioni di famiglie e sostenere le PMI, come chiediamo da tempo, – concludono Bonelli ed Evi, – è l’unica azione di vera giustizia sociale”.

GIANFRANCO MASCIA