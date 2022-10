(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Energia: Squeri (FI), Italia prima per fonti rinnovabili, vanno sfruttate

“L’abbandono delle energie fossili mette per la prima volta l’Italia in una condizione di potenziale vantaggio rispetto agli altri Paesi. Abbiamo davanti a noi enormi opportunità, l’importante è saperle sfruttare con efficacia”. Lo dichiara il deputato e responsabile del Dipartimento energia di Forza Italia Luca Squeri. “In passato la nostra industrializzazione è stata rallentata dalla mancanza di carbone, prima, di petrolio, poi, e di gas, negli ultimi 20 anni. Ciononostante – prosegue-, siamo la seconda potenza industriale d’Europa. Nella futura prospettiva delle fonti, invece, abbiamo più sole, più fonti geotermiche, più biomassa, più aree marine e salti d’acqua di tutti i Paesi europei. Per il vento non siamo tra i primi, ma nemmeno ultimi. Insomma, 4 sorgenti su 5 ci vedono in largo vantaggio. Se smettiamo di guardare indietro e iniziamo a pianificare il futuro, quella del prossimo inverno sarà solo una parentesi all’uscita della quale potrà avviarsi una nuova fase di grandi possibilità”, conclude.