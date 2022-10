(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 [Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui](https://cronacacomune.musvc2.net/e/r?q=Qs%3dCEQtN_CxWu_N8_vvnw_6A_CxWu_MCee1ajd.zJeD7Pt.80J_vvnw_6A1_OUxk_YjM9I.eNAU_vvnw_6A_CxWu_NCjH3_OUxk_ZhMGZzZw_OUxk_ZeD8_OUxk_ZhIP0k_MlzT_Xv_OUxk_ZhQA_OUxk_Yj_UL–g_vvnw_6aI_OUxk_ZhKG_OUxk_Y0._MlzT_XyE-8eA_OUxk_Ze02b_vvnw_6aI_OUxk_ZhKA_OUxk_Y0U_CxWu_MC8_MlzT_Xv-_OUxk_Y0S_CxWu_NAtQ_CxWu_Mcna19BZ0X_vvnw_76TI_vvnw_8e6v799XzRKuGqh%260%3d5eQa0d%26y%3dJyNG06.IzQ%26mN%3dLd8bS%26I%3d5%26I%3dLZ0dU%26L%3d6YUf%26x%3dVObBaSX0XN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

CONSIGLIO COMUNALE – Assemblea convocata nei giorni mercoledì 5 e giovedì 6 ottobre 2022 alle 15 – DIRETTA ONLINE

Esito della seduta del Consiglio comunale di Ferrara – DOCUMENTAZIONE

06-10-2022 / In primo piano

Il Consiglio comunale di Ferrara si è riunito in presenza nella sala consiliare di piazza Municipio nel pomeriggio di mercoledì 5 e il piano dei lavori, suddiviso in due giorni, è proseguito con la riunione di giovedì 6 ottobre 2022. Il calendario della riunione è stato definito dalla Commissione dei Capigruppo consiliari, convocata dal presidente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri.

Il dibattito ha visto l’esposizione di question time, l’esame di sei delibere e di cinque tra mozioni e ordini del giorno.

Questo in dettaglio l’ordine del giorno della seduta di Consiglio Comunale. Diretta audio-video al link [ferrara.consiglicloud.it/home](https://cronacacomune.musvc2.net/e/t?q=6%3d4gOW9f%265%3dT%26q%3dXLYBg%268%3dU7gR%26N4d8t%3dkQCIv_OjvS_Zt_KTzi_Ui_OjvS_Yy9hOA4u8.vHqP20oFvErRw.Bw_OjvS_YyArJx%267%3dpRBOfY.78w%26FB%3dT0aPa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt).

1 Comunicazioni del Presidente

2 Question time

Deliberazioni

3 L’ass. al Bilancio Matteo Fornasini ha relazionato in merito alla “Fusione della Società Holding Ferrara Servizi spa in Ferrara Tua spa” (Pdlc 2022-37).

Il consigliere Maresca (Ferrara Bene Comune) ha presentato un emendamento. Nel corso del dibattito sono intervenuti i consiglieri Colaiacovo (PD), Soffritti (FdI), Ferraresi (Misto), Maresca (Ferrara Bene Comune), Mantovani (M5S), l’ass. Fornasini. L’emendamento è stato respinto.

Il dibattito è proseguito con gli interventi dei consiglieri Mantovani (M5S), Colaiacovo (PD), Zocca (Prima Ferrara). D’Andrea (FI). La delibera è stata approvata.

4 L’ass. al Bilancio Matteo Fornasini ha relazionato in merito alla variazione al bilancio per il finanziamento di Lavori di somma urgenza per eventi atmosferici 17-18-19 agosto 2022 (Pdlc 48/2022 con emendamento PG 140887/2022). L’emendamento è stato approvato all’unanimità. La delibera è stata approvata.

5 Il presidente Lorenzo Poltronieri ha relazionato in merito alla nomina del Presidente e del Vice Presidente della V Commissione Consiliare permanente (Decentramento e Sport) in seguito alle avvenute dimissioni del consigliere Minichiello (PG 80558/22, Pdlc 31). Nel dibattito sono intervenuti Mosso (Lega), Colaiacovo (PD), Carità (Ferrara Cambia). La maggioranza ha candidato come presidente il consigliere Stefano Franchini (Lega) e il consigliere è stato eletto a maggioranza dall’assemblea e nominato dal Presidente del Consiglio. Come vice presidente la minoranza ha indicato il consigliere Davide Bertolasi, eletto con maggioranza dei voti dall’assemblea e nominato dal Presidente del Consiglio.

Mozione

6 Il consigliere Colaiacovo (PD) ha relazionato in merito alla Mozione sul rispetto della Carta dei comportamenti educativi nello Sport (Pdlc 2022-29, PG 66732 del 13/05/2022). Nel dibattito sono intervenuti i consiglieri Zocca (Prima Ferrara), Ferraresi (Misto), Mantovani (M5S), l’assessore allo Sport Maggi, i consiglieri Savini (Ferrara Nostra), Merli (PD), Carità (Ferrara Cambia), Franchini (Lega). La mozione è stata respinta.

7 La consigliera Ziosi (Prima Ferrara con Alan Fabbri) ha presentato la Mozione relativa a conferma principi “Carta dei comportamenti educativi nello Sport” (Pdlc 2022-28) PG 76634 – 30/05/2022 presentata dai gruppi consiliari Prima Ferrara con Alan Fabbri, Lega Salvini Premier, Ferrara Cambia, Forza Italia, Fratelli d’Italia. Nel dibattito sono intervenuti i consiglieri Marescotti (PD), Zocca (Prima Ferrara), Ferraresi (Misto), Colaiacovo (PD), Maresca (Ferrara Bene Comune). La mozione è stata approvata.

Deliberazioni

8 L’assessore alla Cultura Marco Gulinelli ha relazionato in merito alla “Approvazione del recesso del Comune di Ferrara dalla qualifica di socio dell’Associazione ‘Atrium'” nata con l’obiettivo di focalizzato l’attenzione sulle architetture dei regimi totalitari del XX secolo con l’intento di indagarne le funzioni originarie, le qualità architettoniche, le implicazioni storiche e socio-politiche (Pdlc 2022-34). Nella discussione sono intervenuti i consiglieri Mantovani (M5S), Baraldi (PD), Zocca (Prima Ferrara), l’assessore Gulinelli, il consigliere Mosso (Lega). La delibera di recesso è stata approvata.

9 L’assessore alla Cultura Marco Gulinelli ha relazionato in merito alla proposta di deliberazione sul “Rinnovo della durata di un anno dall’1/1/2023 al 31/12/2023 della convenzione con la Provincia per il trasferimento al Comune di Ferrara della gestione del percorso museale del Castello Estense e degli spazi congressuali-espositivi e funzionali alla gestione” (Pdlc 2022-39). Nella discussione è intervenuto il consigliere Colaiacovo (PD), La delibera è stata approvata all’unanimità.

10 L’assessore alla Cultura Marco Gulinelli ha relazionato in merito alla “Approvazione ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e SS.MM.II. dello schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Ferrara per la realizzazione dell’intervento di restauro, conservazione e valorizzazione del dipinto su tela di Giuseppe Avanzi ‘Apparizione della Beata Vergine e san Pietro ai compagni di san Brunone’ proveniente dalla chiesa di san Cristoforo alla Certosa in Ferrara” (Pdlc 2022-40) per la sua ricollocazione. Nella discussione sono intervenuti i consiglieri Mantovani (M5S), l’assessore Gulinelli, i consiglieri Maresca (Ferrara Bene Comune), Carità (Ferrara Cambia), Zocca (Prima Ferrara), Franchini (Lega), Fusari (Azione civica), Colaiacovo (PD). La delibera è stata approvata all’unanimità.

Ordini del Giorno e Mozioni

11 La consigliera Roberta Fusari (gruppo Azione Civica) ha relazionato in merito all’Ordine del giorno in merito a “Basta morire di clima: istituire una giornata nazionale per la mobilitazione contro i cambiamenti climatici e le sue vittime” (Pdlc 2022-30). Nella discussione sono intervenuti il consigliere Mantovani (M5S). L’Ordine del giorno è stato approvato all’unanimità.

12 La consigliera Ilaria Baraldi (gruppo Consiliare PD) ha relazionato in merito alla Mozione sulla discussione pubblica relativa alla costruzione di impianto a biometano in via Ponte Assa a Villanova (Pdlc 2022-33). Nella discussione sono intervenuti il vicesindaco Lodi, il consigliere Franchini (Lega) che ha presentato la relativa risoluzione dei gruppi di maggioranza, Mantovani (M5S), Ferraresi (Misto), Zocca (Prima Ferrara), Maresca (Ferrara Bene Comune), Carità (Ferrara Cambia), Fusari (Azione civica), Baraldi (PD). La mozione è stata ritirata con decadenza anche della relativa risoluzione.

13 Il consigliere Maresca ha illustrato l’Ordine del giorno sottoscritto da tutti i consiglieri di minoranza (gruppi consiliari Ferrara Bene Comune, Azione Civica, Partito Democratico, Misto, Movimento 5 Stelle) in sostegno al Trattato sulla Proibizione delle Armi Nucleari TPNW (Pdlc 2022-35, PG 110848 del 03/08/2022). Nella discussione sono intervenuti i consiglieri Chiappini (Pd), Mantovani (M5S), Mosso (Lega), Zocca (Prima Ferrara), Peruffo (FI), Soffritti (FdI), Franchini (Lega). Ordine del giorno approvato.

Rinviata alla prossima seduta consiliare (in programma lunedì 17 ottobre 2022 alle 15) la discussione delle seguenti mozioni:

14 PG 114010 – 08/08/2022 – Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle – Mozione su nuova area verde suburbana e grandi eventi (Pdlc 2022-36).

15 PG 131700 – 15/09/2022 – Gruppo Consiliare Misto – Mozione Springsteen in concerto al Parco Urbano “Giorgio Bassani” – Approfondimenti tutela ambiente e biodiversità (Pdlc 2022-46)

16 PG 134070 – 20/09/2022 – Gruppi Consiliari di Lega Salvini Premier, Ferrara Nostra, Prima Ferrara con Alan Fabbri, Ferrara Cambia, Forza Italia, Fratelli d’Italia – Mozione su inserimento nella toponomastica cittadina di una via dedicata a Oriana Fallaci (Pdlc 2022-47).

La seduta si è conclusa alle 18.35

