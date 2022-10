(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Comunicato-Invito Stampa

Concessioni autostradali: presentazione del Rapporto della Commissione del Mims

Seminario online – 10 ottobre ore 16:00-18:00

Roma, 6 ottobre 2022 – La Relazione della “Commissione per l’individuazione di modalità di aggiornamento e revisione del sistema delle concessioni autostradali” verrà illustrata nel corso di un seminario online che si terrà lunedì 10 ottobre dalle 16:00 alle 18:00, al quale parteciperà anche il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini.

La Commissione, istituita a gennaio dal Ministro Giovannini e presieduta dal Prof. Bernardo Mattarella, ha esaminato le principali caratteristiche delle concessioni autostradali vigenti e le criticità del settore, con un’attenzione particolare alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attuale modello concessorio, all’individuazione di clausole convenzionali atte a garantire una maggior tutela dell’interesse e della finanza pubblica e di durate congrue per le nuove concessioni, alla definizione del livello di qualità minimo da garantire all’utenza finale e di un sistema di monitoraggio e controllo dei livelli di qualità del servizio reso all’utenza, alla più efficace distribuzione dei ruoli e delle attribuzioni in capo ai soggetti istituzionali cui oggi sono demandati compiti di controllo, vigilanza e regolazione, che consenta un miglioramento del sistema regolatorio autostradale.

Programma

16:00 – Introduzione – Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

16:10 – Presentazione della Commissione e illustrazione degli obiettivi della Relazione – Presidente Bernardo Giorgio Mattarella, Luiss Guido Carli

16:30 – Illustrazione della Relazione – Marcello Clarich, Università di Roma la Sapienza

16:50 – Dibattito con i componenti della Commissione

17:50 – Conclusioni

[Per accedere all’evento clicca qui](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODFmYzlhMjgtZDliZS00MzA2LWIxODItZTUwYjM2Zjc0Mzk3%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%229b5c8ff5-1709-45f1-bbb9-6909a2ea3389%22%2C%22Oid%22%3A%22fe08aac8-f81e-4473-8faf-af4c25b21ab0%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a)

Ministero delle Infrastrutture e

della Mobilità Sostenibili