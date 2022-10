Comunicato stampa: RFI DOIT Roma, USB: facciamo chiarezza sui licenziamenti intimidatori. Venerdì 7 ottobre conferenza stampa e assemblea online

(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 RFI DOIT Roma, USB: facciamo chiarezza sui licenziamenti intimidatori. Venerdì 7 ottobre conferenza stampa e assemblea online

La scorsa settimana un ferroviere della manutenzione infrastrutture di Rete Ferroviaria Italiana DOIT Roma di Viterbo e stato ingiustamente licenziato in tronco, mentre i suoi colleghi di squadra sono stati colpiti da sanzioni di sospensione dal lavoro, tanto pesanti quanto altrettanto ingiuste.

Un atto gravissimo, strumentale e intimidatorio, basato su una contestazione che fa riferimento a fatti successi nel gennaio scorso e segue di qualche mese quello altrettanto brutale e strumentale dell’apprendista dello stesso impianto di Viterbo nel marzo scorso.

Un atto repressivo che ha tutta l’aria di una ritorsione verso quei lavoratori che alcuni mesi fa avevano richiesto ai loro rappresentanti sindacali di intervenire su certi casi di mancata sicurezza sul lavoro e sulle pretese aziendali di agire liberamente, quando (sempre nei mesi scorsi) non aveva a disposizione gli accordi territoriali poi firmati nel passato agosto: un caso costruito ad arte per colpire duro su uno e mandare a tutti i lavoratori del settore un messaggio chiaro: niente opposizione sindacale o scatta la più strumentale e bruta ritorsione disciplinare.

Facendo seguito alle prime iniziative di risposta legale e sindacale avviate nei giorni scorsi,

Unione Sindacale di Base Lavoro Privato ha convocata per VENERDI’ 7 OTTOBRE PROSSIMO ALLE ORE 12,00 una conferenza stampa presso la federazione di Viterbo, in cui si avvierà pubblicamente la campagna informativa su questo grave caso di repressione aziendale e annunciate le successive iniziative di lotta: la conferenza stampa verrà trasmessa in diretta sulla pagina fb Usb Federazione di Viterbo.

All’iniziativa saranno presenti i rappresentanti della Cassa di Solidarietà tra Ferrovieri (storica associazione di categoria) che ha già dato il suo appoggio alla causa di questo lavoratore così duramente e ingiustamente colpito dalla repressione aziendale.

USB invita la stampa e i rappresentanti sindacali e dei lavoratori tutti a intervenire per contribuire alla doverosa difesa dei diritti fondamentali dei lavoratori della più grande impresa industriale di servizio pubblico del Paese.

USB Lavoro Privato – Attività Ferroviarie