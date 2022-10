(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 [Pro Vita e Famiglia](https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=SuRHVj&mc=9v&s=BzUELKs&u=hinDd&z=EhCtQhl&)

AVVISO CONFERENZA STAMPA

Governo. Pro Vita Famiglia: urgente valorizzare nonni e anziani

Il nuovo Parlamento e il nuovo Governo devono valorizzare e tutelare maggiormente il ruolo culturale, economico e sociale dei nonni, degli anziani e degli italiani in terza età, circa 13 milioni di cittadini. In particolare, occorrono misure urgenti a favore di quel milione di anziani poveri, invalidi e drammaticamente isolati.

Per questo occorre che il prossimo Governo nomini un Sottosegretario per la Terza Età presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che curi le specifiche necessità di questa parte di popolazione italiana.

Questa e altre misure concrete, accessibili e diffuse su tutto il territorio nazionale verranno presentate e proposte da Pro Vita & Famiglia Onlus al prossimo Governo in conferenza stampa il prossimo mercoledì 12 ottobre a Roma, con il supporto di un’ampia panoramica sociologica a cura del Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) dottor Gian Carlo Blangiardo.

La Conferenza Stampa si terrà alle ore 12:00 presso l’Hotel Nazionale – Sala Cristallo, in piazza di Monte Citorio 131.

Saranno presenti rappresentanti politici eletti nel nuovo Parlamento

Intervengono:

– Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus

– Gian Carlo Blangiardo, presidente dell’ISTAT

– Giuseppe Zola, presidente dell’Associazione Nonni 2.0

– Francesca Romana Poleggi, del direttivo di Pro Vita & Famiglia Onlus

