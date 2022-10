Al Walsertreffen 2022 oltre 50 gruppi folkloristici e 15mila spettatori

(AGENPARL) – Roma, 06 ottobre 2022 – Grande successo, con eventi culturali, musicali ed enogastronomici, la partecipazione di cinquanta diversi gruppi folkloristici e di oltre quindicimila spettatori, per il Walsertreffen 2022, il raduno internazionale europeo delle comunità alpine etnico linguistiche tedesco vallesi, che, quest’anno, si è svolto in Italia, lo scorso fine settimana, esattamente ad Ornavasso, in Vall d’Ossola, Piemonte. Organizzatori dell’importante evento, che si tiene ogni tre anni in una diversa località walser, sono stati: Eugenio Ronchi, presidente del gruppo Walser Urnafasch, il sindaco e il parroco di Ornavasso, Filippo Cigala Fulgosi e don Roberto Sogni, gli animatori del territorio, Antonio Longo Dorni e Fabrizio Rimella. All’importante manifestazione erano presenti anche due noti esponenti politici, rispettivamente dell’autonomismo valdostano e della destra identitaria, Luciano Caveri e Roberto Jonghi Lavarini, inoltre rappresentanti, sia di maggioranza che di opposizione, della Regione Piemonte e della Provincia Azzurra del VCO (Verbano Cusio Ossola) ma anche esponenti della Unione Democratica svizzera e del Partito della Libertà austriaco: tutti concordi sul tutelare, in tutti gli ambiti istituzionali, le specificità culturali di questa storica e orgogliosa minoranza, e sul sostenere la loro richiesta di essere riconosciuti ufficialmente dall’UNESCU e i loro progetti di rilancio del territorio, dell’agricoltura e allevamento tradizionali, e del turismo, anche attraverso il sentiero walser fra le Alpi.