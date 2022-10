(AGENPARL) – gio 06 ottobre 2022 Comunicato stampa

50^ Sagra della castagna. A Palazzo Sant’Agostino la conferenza stampa

Lunedì 10 ottobre, alle ore 10,30, presso la sala Giunta di palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno, si tiene la conferenza stampa di presentazione della 50^ edizione della Sagra della castagna di Sicignano degli Alburni.

Sono presenti il Presidente della Provincia Michele Strianese, il Consigliere delegato all’agricoltura Vincenzo Clemente, il Consigliere delegato al turismo e promozione del territorio Pasquale Sorrentino, il Sindaco di Sicignano degli Alburni Giacomo Orco e Maria Sofia Lampo della Pro loco “Monti Alburni” che organizza la manifestazione.

“La Sagra della castagna di Sicignano degli Alburni – dichiara il Presidente Michele Strianese – è sicuramente fra gli eventi che storicamente fanno parte della nostra cultura locale. Fra tradizioni, storia, degustazioni, escursioni naturalistiche, artisti di strada e spettacoli, questo piccolo borgo apre le proprie porte a migliaia di visitatori nello splendido scenario incontaminato dei Monti Alburni.

Quest’anno raggiunge la 50^ edizione e riparte con grande entusiasmo dopo due anni chiusura per il Covid. Quindi grandi festeggiamenti per questo mezzo secolo con un programma pienissimo. Come sempre, si terrà nel terzo week end del mese, nei giorni 14-15-16 ottobre. Quest’anno, inoltre è prevista un’appendice anche il 22 e 23 ottobre proprio per festeggiare il cinquantenario. Sicuramente è un appuntamento da non perdere.”

