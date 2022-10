(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

Tappa a Pomezia per il 10° Bike Tour FFC Ricerca

Ad accogliere partecipanti subCommissario Mattiucci

Pomezia, 5 ottobre 2022 – Tappa a Pomezia per il 10° Bike Tour FFC Ricerca che ogni anno attraversa lo Stivale per sensibilizzare la popolazione sulla fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa in Europa, e sull’importanza del sostegno alla ricerca scientifica.

Questo pomeriggio in piazza Indipendenza ha accolto i partecipanti, con i Ciclamini della Ricerca, il subCommissario Laura Mattiucci, in rappresentanza del Comune di Pomezia che ha patrocinato l’iniziativa.