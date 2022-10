Sari Mejia Santo l’erede di Joe Pilates ospite di Pilates International Italia | Firenze, Limonaia Giardino Corsini 7-9 ottobre

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 Sari Mejia Santo

l’erede di Joe Pilatesospite di Pilates International Italiaper un evento internazionale per istruttori Romana’s Pilates

da venerdì 7 a domenica 9 ottobreFirenze, Limonia del Giardino di Palazzo CorsiniPilates International Italia organizza per venerdi 7, sabato 8 e domenica 9 ottobre un evento internazionale per istruttori Romana’s Pilates nella splendida Limonaia del Giardino di Palazzo Corsini nel cuore di Firenze (via della Scala, 115). Per l’occasione ha invitato la Grandmaster teacher Sari Mejia Santo, figlia di Romana Kryzanowska, Joe Pilates Protegé e riferimento di tutti i migliori istruttori di Pilates nel mondo. Sari sarà presente durante queste giornate e insegnerà il seminario di livello avanzato e, nei giorni successivi, ci saranno aggiornamenti con approfondimenti.

Parteciperanno i migliori insegnanti provenienti da tutto il mondo. L’evento si svolge in continuità con l’obbiettivo della Romana’s International school di mantenere i più alti standard per rimanere fedeli al lavoro geniale di Joseph Hubertus Pilates.

Sari Mejia Santo, figlia di Romana Kryzanowska, ha iniziato la sua carriera come ballerina alla School of American Ballet. Dall’età di nove anni, Sari Mejia Santo ha studiato e praticato il metodo sviluppato da J. H. Pilates. Giovanissima ha assistito J. H. Pilates nel suo studio, fino a certificarsi per insegnare sotto l’occhio attento di Joseph e di sua madra Romana. Attualmente Sari è il massimo e più influente esponente dei seminari di livello avanzato per il conseguimento della certificazione di Istruttore pilates, metodo Romana Kryzanowska.

Pilates International Italia è un nuovo studio nato dall’idea di Flora Lombardi, Top Instructor Trainer e Regional Director in Italia, diportare a Firenze la sua esperienza e passione per il metodo “Romana’s Pilates”. Lo studio, oltre ad offrire lezioni, è anche CENTRO DI FORMAZIONE per istruttori, autorizzato dalla scuola americana Romana’s Pilates International. Ad affiancarla in questo ambizioso progetto, sono Lorenzo Valentini, Level IV Instructor Trainer, e Leslie Lieber, Level V Instructor, che, forti di bagagli professionali diversificati, contribuiscono a rendere questa realtà unica. Flora Lombardi, Regional Director in Italia, è impegnata nella diffusione professionale del metodo Pilates originale.

Info: Pilates International Italia

Lungarno Vespucci 28, Firenze