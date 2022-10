Moda solidale a Villa Giulia: grazie alle borse donate 1800 euro al Piccolo Principe

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 MODA SOLIDALE A VILLA GIULIA:

DONAZIONE AL “PICCOLO PRINCIPE” ONLUS

È di circa 1.800 euro la donazione devoluta al “Piccolo Principe” di Bologna da parte della CRA Villa Giulia e della cantante Nonna Rock. Il ricavato deriva dalla vendita di borse, coperte e mantelle realizzate da un gruppo di residenti, già al lavoro per nuove creazioni di moda autunno/inverno con una mission tutta solidale.

A Villa Giulia di Pianoro (BO) la parola “moda” si arricchisce dei valori di solidarietà e sostenibilità. Il progetto che nel 2020 nasce come “La coperta della nonna” cresce fortemente in questi tre anni attivando una raccolta fondi per l’Associazione bolognese “Il Piccolo Principe”. Così la realizzazione di borse e mantelle alla moda confezionate a mano, diventa un gesto solidale per aiutare ragazzi e bambini svantaggiati.

A partire da piccole donazioni di lana, tessuti vari da parte di alcuni parenti, Villa Giulia, casa residenza per anziani di Pianoro, mette in piedi il laboratorio di artigianato creativo. Protagonista è un gruppo di volontarie residenti della CRA, manualmente più abili e appassionate del lavoro a maglia, che nei mesi realizzano con le loro mani capi e accessori alla moda, all’insegna della passione e del concetto di antispreco.

Cuscini, mantelle per piccoli e grandi, completi top-gonna, borse di grandezze e modelli diversi: dalla tracolla alla pochette alla borsa per il mare. Tante sono le creazioni realizzate – a volte anche su commissione – dalle residenti di Villa Giulia. Nelle vetrinette e tra gli angoli della residenza si ospitano vere opere di sartoria e artigianalità realizzate con la tecnica del crochet, il metodo che aggrega singole mattonelle colorate.