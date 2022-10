L’alba della rinascita per la Terra – sabato 8 ottobre – PIetrasanta (Lu)

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 Buongiorno, di seguito il nostro comunicato per la presentazione di sabato 8 ottobre a Pietrasanta

In ANTEPRIMA assoluta sabato 8 ottobre ore 10.00 – Sala Putti – Pietrasanta (Lu) al festival del giornalismo e dell’editoria “LIBROPOLIS” presentazione del nuovo numero de L’Ecologist Italiano dal titolo

La nuova agricoltura contadina – L’alba della rinascita per la terra.

Di seguito l’elenco dei preziosi professionisti che hanno curato la realizzazione di questo numero insieme al nostro Editore: Nadia El-Hage Scialabba (ha lavorato con l’ONU per l’agricoltura e l’alimentazione),Claudio Angelini (veterinario), Alessandro Battigelli (veterinario omeopata), Anna Bertolini (educatrice d’infanzia), Ernesto Burgio (medico), Salvatore Ceccarelli (già professore ordinario di Genetica Agraria), Luigi Coppola (artista), José Esquinas Alcazar (genetista), Giorgio Ferrari (perito in energia nucleare, consulente scientifico ISDE), Silvia Fusaro (naturalista), Stefania Grando (plant breeder), Ginevra Virginia Lombardi, (docente Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa – UNIFI), Antonio Lupo (medico), Fabrizia Masera (ha lavorato presso AUSL di MO, RE, BO), Manlio Masucci (giornalista), Andrea Pitton (orticoltore biologico), Riccardo Rifici (direzione di Transform!Italia), Eva Rigonat (medico veterinario),Vandana Shiva, (scienziata, attivista politica ecologista), Placida Staro (etnomusicologa e etnocoreologa),Carlo Triarico (storico della scienza, è Presidente dell’Associazione per l’Agricoltura Biodinamica, direttore in APAB)

