(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 John Cabot University, concerto con Leo Gassmann per festeggiare 50 anni nel cuore di Roma

Roma, 5 ottobre 2022 – La John Cabot University (JCU), l’ateneo americano nel cuore di Roma, a Trastevere, ha festeggiato il suo primo mezzo secolo di attività con un concerto al Palazzo della Cancelleria. La “John Cabot Chamber Orchestra”, diretta dal maestro Alessandro Buccarella, ha suonato brani di Mozart e Gershwin. A seguire, Leo Gassmann, che si è laureato alla JCU lo scorso maggio, ha cantato “Strike” e alcuni suoi pezzi inediti.

«L’evoluzione della John Cabot University, da piccolo college americano a università riconosciuta a livello internazionale, rappresenta un viaggio davvero notevole che ci rende tutti orgogliosi», ha spiegato il presidente della JCU, Franco Pavoncello.

La John Cabot University, fondata nel settembre del 1972 per creare un «ponte educativo» fra l’Italia e gli Stati Uniti, prende il nome dall’esploratore e navigatore Giovanni Caboto. Durante tutto l’anno accademico 2022-2023, frequentato da 1650 studenti provenienti da 75 nazioni, l’università americana ha in calendario tanti appuntamenti per ricordare i suoi primi 50 anni.