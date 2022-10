IL COMUNE COMUNICA – “Mamme, amore e… fornelli”: domani l’assessora Romano al Redentore in occasione dell’avvio del corso

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 “MAMME, AMORE E… FORNELLI”:

DOMANI L’ASSESSORA ROMANO AL REDENTORE

IN OCCASIONE DELL’AVVIO DEL CORSO

Prende il via domani, giovedì 6 ottobre, alle ore 18, nel Redentore di Bari, “Mamme, amore e… fornelli”, l’iniziativa dedicata al sociale ideata dalla F. Divella S.p.A in collaborazione con l’Oratorio Redentore di Bari che gode del sostegno della Mobilturi e del patrocinio del Comune di Bari.

Alla prima lezione saranno presenti l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano, Domenico Divella della F. Divella S.p.A., Donato Carra, corporate chef della Divella e don Giuseppe Russo, direttore dell’Oratorio dell’Istituto Salesiano Redentore.

Al termine del corso – che prevede 20 ore di teoria e 40 ore di pratica – alle partecipanti sarà rilasciato un attestato per acquisite competenze in: scelta di prodotti e materie prime, la loro trasformazione e la corretta conservazione; scelta degli utensili da lavoro; abc della cucina; arte della panificazione e tanto altro.

L’obiettivo del corso è quello di offrire un’esperienza formativa qualificata per creare le condizioni propedeutiche all’avvio di un’attività di produzione e vendita di alimenti fatti in casa da parte delle donne coinvolte.