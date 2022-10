(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 Cordialmente

IILA e IPDAL firmano accordo quadro di collaborazione. Roma, 5 ottobre 2022

La Segretario Generale dell’IILA-Organizzazione Internazionale Italo-latino americana, Antonella Cavallari, e il Presidente di IPDAL-Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas, Paulo Neves, hanno firmato oggi un accordo quadro di collaborazione che ha l’obiettivo di potenziare il legame tra le due organizzazioni e l’alleanza con i Paesi latinoamericani su tematiche di comune interesse anche in chiave europea, rafforzando la collaborazione tra le organizzazioni regionali IILA IPDAL e SEGIB che rispecchiano la tradizionale vicinanza all’America Latina di Italia Spagna e Portogallo.

Alla cerimonia, svoltasi presso la sede dell’IILA, hanno partecipato il Direttore Esecutivo dell’IILA, Gianandrea Rossi e il Coordinatore del Foro PyMES, José Luis Rhi-Sausi.

L’accordo avrà una prima, concreta applicazione già dal febbraio prossimo, con l’attiva partecipazione di IILA al prossimo incontro “Triangolo strategico America Latina-Europa-Africa”, importante conferenza internazionale organizzata annualmente a Lisbona dall’Istituto portoghese. In tale occasione IILA, oltre a partecipare alla plenaria, curerà l’organizzazione di un panel di presentazione del prossimo Foro IILA PyMES, iniziativa di punta dell’ organizzazione romanarivolta alle PMI e alle istituzioni di settore latinoamericane, che potrebbe costituire un utile format anche per le imprese africane e alla quale potrà per la prima volta partecipare attivamente anche l’ Istituto portoghese.

