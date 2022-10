I satelliti SES costruiti da Boeing inviano e ricevono i primi segnali

(AGENPARL) – Roma, 05 ottobre 2022 –

CAPE CANAVERAL, Florida, 5 ottobre 2022 — Due satelliti costruiti da Boeing [NYSE: BA] appena lanciati inviano e ricevono segnali mentre continuano il loro viaggio verso le loro destinazioni orbitali. I satelliti consentiranno a SES, leader nel fornitore globale di soluzioni di connettività dei contenuti, di continuare a fornire servizi radiofonici e di trasmissione in banda C, nonché comunicazioni di rete critiche negli Stati Uniti.

La coppia di satelliti 702SP (piccola piattaforma) a propulsione completamente elettrica, SES-20 e SES-21, è stata lanciata ieri alle 17:36 EDT dalla Cape Canaveral Space Force Station a bordo di un razzo ULA Atlas V. Dopo circa 6 ore di costa e fase di combustione, lo stadio superiore del Centaur ha portato i satelliti in un’orbita quasi GEO. I satelliti stanno attualmente sollevando l’orbita verso le loro posizioni di prova utilizzando la propulsione elettrica in rotta verso i loro slot operativi orbitali finali rispettivamente a 103 gradi Ovest e 131 gradi Ovest.

“La nostra esclusiva configurazione a doppio lancio ha avuto successo anche in questa missione”, ha affermato Ryan Reid, presidente di Boeing Satellite Systems International. “Ciò, unito alla capacità dell’ULA Atlas V di raggiungere un’orbita vantaggiosa, consente a SES di mettere in servizio questi satelliti nel giro di poche settimane. Apprezziamo la fiducia che SES ha riposto nel nostro team di settore affinché ciò accada”.

Dopo i controlli in orbita, SES-20 e SES-21 dovrebbero iniziare le operazioni a novembre. I satelliti fanno parte del piano accelerato di cancellazione della banda C di SES per soddisfare gli obiettivi della Federal Communications Commission degli Stati Uniti di implementare servizi 5G negli Stati Uniti, un’iniziativa che ha un impatto su tutti gli utenti mobili.

“Il successo del lancio di SES-20 e SES-21 ci consentirà di supportare i nostri clienti nella fornitura di sport e intrattenimento di alta qualità a decine di milioni di famiglie statunitensi, mantenendo la nostra promessa di riutilizzare lo spettro per consentire la leadership statunitense nel 5G”, ha affermato Steve Collar, CEO di SES. “La seconda fase delle nostre attività di clearing della banda C negli Stati Uniti è completamente sulla buona strada e siamo grati per il duro lavoro dei nostri partner di Boeing e ULA”.