(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 FCA Bank rilancia il Conto Deposito con il vincolo “Tempo 60 mesi” e nuovi tassi di interesse

La Banca rende il suo Conto Deposito ancora più vantaggioso: il vincolo a 60 mesi garantisce il 2% di rendimento annuo lordo.

Anche i vincoli a 36 e 48 mesi sono resi ancora più convenienti, con l’introduzione di tassi rispettivamente del 1,7% e del 1,8%.

Gli interessi maturati vengono accreditati trimestralmente, dalla data di attivazione del vincolo, sul Conto Deposito Libero e sono garantiti.

Il Conto Deposito mantiene la massima flessibilità: le somme sono svincolabili in ogni momento, senza penali, attraverso una procedura online.

Torino, 5 ottobre 2022

FCA Bank rende accessibile una nuova dimensione del risparmio con il rilancio del Conto Deposito, uno dei suoi prodotti di punta, reso ancora più flessibile e vantaggioso. La Banca offre tassi di interesse ancora più convenienti e introduce il nuovo vincolo Tempo 60 mesi, che va ad aggiungersi ai vincoli Tempo già esistenti: 18, 24, 36 e 48 mesi. Anche la nuova durata, con un rendimento del 2%*, è caratterizzata dalla massima flessibilità: somme svincolabili in ogni momento, senza penali, attraverso una procedura semplice e 100% online, anche da mobile.

Con il rinnovato Conto Deposito si può adesso accedere a 5 durate differenti, con rendimenti annui fissi che partono dall’1,05%* e arrivano fino al 2%* per il nuovo vincolo Tempo a 5 anni. Inoltre i vincoli a 36 e 48 mesi si fanno ancora più vantaggiosi, con tassi rispettivamente del 1,70%* e del 1,80%*. Gli interessi maturati sono garantiti e vengono accreditati trimestralmente, dalla data di attivazione del vincolo, sul Conto Deposito Libero.

Gli importi possono spaziare da un versamento minimo di mille euro, fino a un milione di euro, ammontare massimo complessivo di tutti i vincoli Tempo. Inoltre, per chi è già cliente FCA Bank o ha all’attivo un noleggio Leasys o un abbonamento Leasys Rent, i tassi riconosciuti sono ancora più vantaggiosi. Conto Deposito FCA Bank è sottoscrivibile totalmente online e in autonomia, anche in caso di conto cointestato, e ogni funzionalità del conto (vincoli, svincoli, trasferimenti) è disponibile online tramite l’area clienti My FCA Bank, via web o app.

*Al lordo della ritenuta fiscale vigente pro tempore. Importo minimo del vincolo €1.000. Importo massimo vincolabile 1 milione € complessivo di tutti i vincoli Tempo. Condizioni economiche valide per vincoli costituiti entro e non oltre il 14/10/2022.

FCA Bank

FCA Bank S.p.A. è una banca impegnata principalmente nel finanziamento auto e nel settore della mobilità. FCA Bank S.p.A. fornisce prodotti finanziari per supportare le vendite di marchi prestigiosi di auto in Italia e in Europa. I programmi di credito, leasing, noleggio e finanziamento della mobilità forniti da FCA Bank S.p.A. sono concepiti specificamente per le reti di vendita, i clienti privati e le flotte aziendali. FCA Bank S.p.A. è presente in 17 Paesi europei e in Marocco, direttamente o tramite filiali. Al 30 giugno 2022 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa 25,8 miliardi di euro. Per maggiori informazioni: www.fcabankgroup.com