ERRATA CORRIGE COMUNICATO STAMPA – Torna la Run for you, 4 km tra colori e beneficenza

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 COMUNICATO STAMPA

Organizzata da Rotary Gubbio e Gualdo Tadino, con il patrocinio dell’amministrazione e il sostegno di molti sponsor

Torna la “Run for you”, 4 km tra colori e beneficenza

Domenica 9 ottobre si parte dal Teatro Romano, il ricavato della manifestazione sarà devoluto al servizio di cure palliative

GUBBIO (05/10/2022) – Torna domenica 9 ottobre, dopo due anni di stop forzato, la “RUN FOR YOU COLOR”, camminata a passo libero organizzata da Rotary Club Gubbio e Rotary Club Gualdo Tadino, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e il sostegno di numerosi sponsor. Sport, divertimento e solidarietà le parole chiave dell’evento, presentato questa mattina in conferenza stampa a Palazzo Pretorio: scopo della manifestazione è infatti quello di raccogliere fondi da destinare ad A.E.L.C, per il prezioso servizio di cure palliative che assiste i malati oncologici e le loro famiglie.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2022 della “RUN FOR YOU COLOR” c’erano questa mattina l’assessore allo Sport Gabriele Damiani, la presidente del Rotary Club Gubbio Tiziana Crociani, la presidente del Rotary Club Gualdo Tadino Giamila Riani, Marco Busto, rotariano e socio della Gubbio Runner, che ha illustrato il percorso e l’organizzazione tecnica di tutta la manifestazione, la dottoressa Loredana Minelli, responsabile del servizio di Cure Palliative, e Costanza Tanganelli, presidente del Rotaract.

L’appuntamento per tutti, camminatori, podisti, curiosi, cittadini e turisti, è per domenica mattina alle 8 al Parco del Teatro Romano di Gubbio, quando ci si potrà iscrivere ricevendo la maglietta simbolo dell’evento, la camminata partirà alle 9.30, per un percorso di circa 4 km che si snoderà nelle vie del centro storico di Gubbio, per ritornare poi al Parco del Teatro Romano dove esploderà la festa di musica e colori.

La presidente Crociani, nel corso della conferenza stampa, ringraziando tutti coloro che hanno sostenuto il Rotary Club ha più volte sottolineato l’altissimo valore della finalità della manifestazione, “organizzata per sostenere il lavoro delle cure palliative, un riferimento indispensabile per tante famiglie e per tanti malati del territorio. Anche l’omologa presidente Riani ha ribadito quanto sia stato importante“lavorare insieme per un scopo importante, e per una realtà la cui efficacia e la cui bontà è testata purtroppo giornalmente da decine e decine di famiglie. L’assessore allo Sport ha sottolineato a più riprese “quanto tutti noi siamo lieti del ritorno di questo evento, un segnale finalmente di ripartenza dopo gli anni terribili del Covid, nonché di ripresa della collaborazione con il Rotary: quella di domenica sarà un’occasione per fare del bene ma anche per riappropriarsi del contesto urbano, un momento importante reso possibile dall’impegno del Rotary e dal contributo di tanti privati, che, pur in un momento così delicato, hanno voluto dare una mano, sintomo di un tessuto socio-economico molto attento e molto sensibile malgrado le difficoltà.