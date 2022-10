(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 Unione dei Comuni Empolese – Valdelsa

COMUNICATO STAMPA

Operatori della Polizia Municipale a scuola di protezione civile

Oggi, Paolo Masetti, sindaco di Montelupo e delegato alla protezione civile dell’Unione, forte della sua esperienza di Disaster Manager ha tenuto una sessione formativa sulla Protezione Civile a 31 fra agenti e ufficiali.

Come opera il Centro di Coordinamento Comunale? Come è strutturato il servizio di protezione civile locale e con quali modalità si raccorda con le altre componenti? Quale ruolo riveste la Polizia Locale e quale contributo può garantire? Quali sono i contenuti del Piano di Emergenza?

Sono solo alcune delle domande a cui ha provato a dare risposta il corso di formazione sulla Protezione Civile tenutosi questa mattina a Montelupo Fiorentino.

Coinvolti in questo appuntamento 31 fra agenti e ufficiali della Polizia Locale; a questa seguirà un’ulteriore sessione formativa rivolta ad altrettanti operatori oltre a successivi incontri esercitativi.

«Secondo Il Codice di Protezione Civile tutti i cittadini hanno il dovere di fare la propria parte, fosse anche solo per adottare comportamenti responsabili e di autoprotezione – esordisce Paolo Masetti, sindaco di Montelupo Fiorentino e delegato alla Protezione civile per l’Unione dei Comuni – a maggior ragione coloro che lavorano nelle amministrazioni pubbliche e che per questo sono naturalmente coinvolti nella gestione delle emergenze.

Ripeto spesso che dovrebbe essere obbligatorio prevedere in tutti i concorsi pubblici verifiche sulla conoscenza della normativa di protezione civile e che la formazione su questo tema dovrebbe fare ingresso a pieno diritto nella ordinaria programmazione formativa per i dipendenti, qualunque ruolo essi ricoprano nella propria amministrazione.

Questo vale in modo particolare per la Polizia Locale, che si trova operativamente coinvolta in tutte le tipologie di emergenza, nessuna esclusa. Un grande contributo che può diventare ancora più strategico conoscendo il funzionamento del sistema di protezione civile».

L’incontro ha posto le basi per futuri approfondimenti, fornendo le conoscenza di base anche ai nuovi assunti. Si è parlato del sistema di allertamento, della organizzazione della protezione civile, delle modalità di funzionamento del Centro Operativo Comunale – il Coc – nel quale di cui fa parte anche un delegato della Polizia Municipale assieme a tutte le funzioni dell’Ente, dalla ragioneria al sociale, dai servizi anagrafici a quelli di comunicazione.

«Non possiamo negare che le emergenze accadono sempre più frequentemente che in passato e sempre la Polizia Municipale è coinvolta. Per questa ragione è necessario avere gli strumenti e le conoscenze per intervenire al meglio al fine di salvaguardare l’incolumità dei cittadini e la propria. Per questo ritengo che occasioni formative come quella di questa mattina siano essenziali e auspico che segua un ulteriore appuntamento incentrato su aspetti pratici: giusto per fare un esempio, lezioni di guida in condizioni estreme. É capitato e potrebbe ricapitare di nuovo», afferma Massimo Luschi comandante della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni.

Dott.ssa Silvia Lami

Comunicazione e Servizi di supporto