COMUNICATO STAMPA – NORMA COSSETTO: LISTA CALENDA CI SARA’

NORMA COSSETTO: LISTA CALENDA CI SARA'

Roma, 5 ottobre 2022 – “Oggi, 5 ottobre, si commemora al Quartiere Giuliano-Dalmata, il sacrificio di Norma Cossetto, “Giovane studentessa istriana, catturata e imprigionata dai partigiani slavi, veniva lungamente seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata in una foiba” (estratto delle motivazioni per il conferimento della Medaglia d’Oro al merito civile alla memoria) il 5 ottobre del 1943. Gli ottant’anni trascorsi dal sacrificio di questa giovane italiana ci ricordano che dev’essere un impegno di tutti, quotidiano, operare affinché tali tragedie non si ripetano. La Lista Calenda sarà presente alla cerimonia della commemorazione” così, in una nota congiunta, il Consigliere capitolino Francesco Carpano e il Consigliere del Municipio IX Marco Muro Pes.