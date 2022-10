COMUNICATO “PERCORSI NELLA VALLE DEL TORRENTE DI SPEZZANO”

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 COMUNE DI FIORANO MODENESE

Ufficio Stampa

Comunicato Stampa 684 / 051022

“Percorsi nella valle del torrente Spezzano”

Attività di geocatching e presentazione dell’app Walk+

Sempre sabato 8 avverrà la presentazione, ad accesso libero, della particolarissima app Walk+. Il ritrovo è previsto alle ore 17.00 lungo il Percorso Natura, presso il ponte di Torre delle Oche. Quest’iniziativa – “Scopri i percorsi di Fiorano Modenese” – permetterà di conoscere quella che è la guida interattiva realizzata al fine di esplorare la valle di Spezzano. Per farlo, sono stati pensati 3 sentieri che rappresentano diversi livelli di difficoltà: il primo è dedicato alle famiglie, il secondo a sportivi in allenamento, e il terzo ad appassionati camminatori ed escursionisti. Invitiamo quindi a scaricare la app Walk+, scegliere un percorso georeferenziato e cercare i portali in ceramica lungo il cammino, attraverso i quali si possono scoprire tantissime curiosità turistiche e naturalistiche. Questa speciale app, ovviamente, può essere usata in qualsiasi momento dagli utenti, ed invitiamo tutti a farlo durante le prossime gite presso il nostro Percorso Natura.

Fiorano Modenese, 5 ottobre 0222