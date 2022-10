C.S. L’appello di Marco Fumagalli (M5S) ai sindaci della Brianza.

(AGENPARL) – mer 05 ottobre 2022 «Una commissione per vigilare sui ritardi di Regione Lombardia in materia di “Case della Comunità” e sanità territoriale»

Movimento 5 Stelle – Lombardia – Ufficio stampa Non vedi correttamente il messaggio?

L’appello di Marco Fumagalli (M5S) ai sindaci della Brianza: «Una commissione per vigilare sui ritardi di Regione Lombardia in materia di “Case della Comunità” e sanità territoriale»

Fumagalli (M5S): «La carente gestione della sanità territoriale, da parte di Regione Lombardia, è sotto gli occhi di tutti i cittadini. Purtroppo, anche nell’ambito della realizzazione del PNRR, in particolare per ciò che concerne l’apertura delle “Case della comunità”, che all’interno della (NON)riforma Moratti-Fontana dovrebbero rappresentare il futuro della medicina territoriale, il lavoro portato avanti finora da Regione Lombardia è insufficiente. Abbiamo visto l’Assessore Moratti inaugurare edifici, che ad oggi sono scatole vuote soprattutto a causa della mancanza di medici, che Regione Lombardia non riesce ad assumere. Ora che Governo e Regione sono espressione della stessa maggioranza, il rischio che sull’implementazione della medicina territoriale venga a mancare qualsiasi controllo è reale. Motivo per cui questo compito deve essere svolto dagli Enti locali. Tocca ai Comuni accendere un faro, creando commissioni dedicate al tema e aperte ai cittadini attraverso le quali verificare progressivamente i processi di costituzione e sviluppo delle “Case della Comunità”. Per questo motivo ho voluto sottoporre il testo della nostra mozione a tutti i comuni della Brianza. Il Comune di Brugherio l’ha già approvata. Mentre il Consiglio regionale, al quale ho presentato il testo durante la seduta di martedì 4 ottobre, ha preferito bocciarla. Tuttavia, il Partito Democratico ha votato a favorevolmente alla proposta affinché siano affidati, alla apposita commissione consiliare comunale, spazi partecipati con i cittadini attraverso i quali verificare progressivamente i processi di costituzione e sviluppo delle “Case della Comunità” insistenti sui relativi territori, la qualità delle cure primarie erogate e i risultati eventualmente conseguiti nella presa in carico dei pazienti. Mi aspetto quindi che i sindaci appartenenti a quell’area diano seguito, all’interno delle proprie amministrazioni, a quanto condiviso dai Consiglieri regionali del Partito Democratico, a differenza di chi, al contrario, vorrà continuare a perseguire un modello di sanità regionale sempre più volto a indirizzare chi può permetterselo al privato e lasciare invece senza adeguati servizi chi invece non può pagare». Così il Consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Marco Fumagalli, annuncia l’invio via PEC, Alla attenzione del Presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio, della mozione: “COMMISSIONE DEDICATA ALLA CASA DELLA COMUNITA'”.

Milano, 05 ottobre 2022

20124 Milano