05-10-22 CVOM. STAMPA IRAN, ASSOCIAZIONE MAGISTRATI CORTE CONTI: NO SILENZIO, PIENA SOLIDARIETÀ MANIFESTANTI

ASSOCIAZIONE MAGISTRATI DELLA CORTE DEI CONTI

COMUNICATO STAMPA

Roma, 05 ottobre 2022

IRAN, ASSOCIAZIONE MAGISTRATI CORTE CONTI: NO SILENZIO, PIENA SOLIDARIETÀ MANIFESTANTI

“A titolo personale e a nome di tutti i magistrati della Corte dei conti, esprimo profonda solidarietà e vicinanza alle donne iraniane, che in questi giorni stanno manifestando in tante modalità per rivendicare la loro libertà e contro un’oppressione che dura da quarant’anni, mettendo a rischio la loro stessa vita. Quando vengono minati i diritti fondamentali, a prescindere dalla fede professata, perché la confessione religiosa è esperienza spirituale personale e come tale va considerata e rispettata, non si può restare in silenzio aspettando che tutto si acquieti perché, purtroppo, si tratta di fatti orribili ed inaccettabili, retaggio di un regime che viola costantemente i diritti umani e la libertà di espressione, reprimendo fino ad annullare i diritti delle donne. È ora di dare voce alla riprovazione e di dire basta”.

Ad affermarlo è Paola Briguori, presidente dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti.