TURISMO ESTATE 2022 | Scarica il dossier Uncem con indagine e commenti dei Sindaci | Le necessita verso la stagione invernale

(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 [i risultati dell’indagine Uncem]

L’estate delle Montagne

Il turismo e le prospettive

dei territori nelle voci di

Sindaci e Amministratori

[Scarica il dossier Uncem

https://tinyurl.com/khxbrd4d](https://admin28.antherica.com/newsletter/tk/get.html?&ui=58222&cid=407&cid=407&ag=am&newsid=2737&exid=2589&ui=58222&cid=407&cid=407&linkid=7113)

[Nel caso non si apra il link, copialo e incollalo nel tuo browser]

NON SOLO ESTATE. Uncem ha lanciato a luglio 2022 un questionario per Sindaci e Amministratori locali.

675 le risposte da parte di chi è impegnato negli Enti e ha registrato importanti numeri nell’estate appena conclusa.

E già si guarda all’inverno con non poche difficoltà, dovute prima di tutto al caro-energia che tocca impianti a fune e strutture alberghiere.

I dati e le analisi per un nuovo impegno di Governo, Parlamento, Regioni, Enti locali

Clicca sulla prima pagina del dossier

https://admin28.antherica.com/newsletter/tk/get.html?&ui=58222&cid=407&cid=407&ag=am&newsid=2737&exid=2589&ui=58222&cid=407&cid=407&linkid=7113

UNCEM – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani