(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 Sparatoria questura Trieste, Coisp: ora giustizia per colleghi assassinati

“Non possiamo che esprimere il nostro sincero apprezzamento il lavoro della Procura Generale di Trieste” ha commentato Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, in riferimento alla decisione di impugnare la sentenza di primo grado, predisponendo anche gli atti per il processo di appello, nei confronti di Alejandro Augusto Stephan Meran, che nell’ottobre del 2019 ha ucciso due agenti della Questura di Trieste, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta. “La sentenza di primo grado, che ha visto l’assoluzione di Meran in quanto non imputabile, è stata una vera e propria ulteriore umiliazione per le famiglie dei nostri colleghi e per tutti gli appartenenti alle Forze dell’Ordine. La decisione di oggi, invece, rappresenta il primo passo avanti per questi due giovani colleghi che da tre anni aspettano che sia fatta giustizia” conclude.

Francesca Siciliano