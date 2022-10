(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 Roma, M5s: “Anche Greenpeace certifica inefficacia Gualtieri su trasporti”

“Gualtieri ‘non ha fatto grandi progressi nel migliorare l’insostenibile mobilità romana’. A dirlo è Greenpeace, che certifica in maniera definitiva la tangibile inefficacia dell’attuale amministrazione.

Al di là degli annunci spot di nuove assunzioni di autisti, ci sembra che a questa maggioranza manchi la volontà di proseguire con forza il progetto iniziato con l’amministrazione Raggi: ossia una serie di interventi sistemici che spaziano dall’acquisto di nuove vetture anche elettriche, al rilancio di Atac come azienda, al potenziamento della mobilità attiva nelle sue diverse forme.

E infatti Greenpeace non esita a definire la Giunta Gualtieri ‘un flop’ sul rilancio della mobilità sostenibile, che rimane in una situazione ‘stagnante’. Dopo l’impegno profuso nella scorsa consiliatura per consolidare e ampliare la rete ciclabile romana, poco o nulla è stato fatto per aggiungere tasselli al mosaico. Anzi, l’ong ambientalista rileva persino una diminuzione dei mezzi per il bike sharing e dei monopattini.

L’insostenibile mobilità romana appare legata a un’insostenibile leggerezza dell’essere di Gualtieri e della sua squadra. E a farne le spese, ogni giorno, sono i cittadini della Capitale”.

Così in una nota il Movimento 5 Stelle capitolino.