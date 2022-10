(AGENPARL) – mar 04 ottobre 2022 INCLUSIONE. ALLE OGR TORINO “UN VIAGGIO NELLE DIVERSITÀ” PER LA GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE AL MUSEO 2022

Domenica 9 ottobre Fondazione ULAOP-CRT Onlus e OGR Torino organizzano alle OGR tre laboratori tematici per famiglie

Domenica 9 ottobre, in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu), Fondazione ULAOP-CRT Onlus e OGR Torino – in linea con l’impegno della Fondazione CRT per la piena accessibilità e per l’inclusione sociale – organizzano alle OGR un “viaggio nelle diversità” con tre laboratori tematici per famiglie: Immaginare e immaginarsi, Immersi nel suono – Sound Bath e Il disegno dell’essenza.

Dalla rappresentazione corporea di immagini alla respirazione guidata, dal viaggio sonoro realizzato con diversi strumenti (gong, cimbali, campane tubolari, ciotole sonore, koshj) alla scoperta delle virtù delle essenze profumate: le attività, co-progettate con enti del territorio e formatori attenti al tema della diversità, sono appositamente studiate per essere “for all”.

L’edizione F@Mu 2022 dal titolo Diversi, ma Uguali ha l’obiettivo di valorizzare la diversità, culturale, fisica e cognitiva, come strumento di inclusione sociale, esortando i musei a riflettere sull’importanza dell’accessibilità museale e dell’accoglienza.

Di seguito i laboratori in programma nella giornata di domenica 9 ottobre

Immaginare e immaginarsi

H 10.30

Laboratorio di movimento genitore-bambino, età consigliata 7-12 anni, a cura di Federica Gazzano

N.B: È richiesto abbigliamento comodo, calzini antiscivolo e tappetino

Durante la lezione, bambini e genitori, disposti a specchio, saranno impegnati nella rappresentazione corporea di immagini, per giocare e al contempo migliorare la conoscenza delle proprie potenzialità nel rapporto con sé stessi e con gli altri. Con l’aiuto dell’insegnante e attraverso il movimento, la respirazione guidata e il suono, sia i grandi che i piccini avranno la possibilità di riconoscere la propria dimensione e condividerla con gli altri.

Immersi nel suono – Sound Bath

H 16 e 17

Laboratorio musicale per famiglie, età consiglia 3-12 anni, a cura di Hatisuara

Posti a cerchio intorno al musicista, grandi e piccini verranno accompagnati in un delicato e rilassante viaggio sonoro realizzato con diversi strumenti – gong, cimbali, campane tubolari, ciotole sonore, koshj. Dopo un confronto con i musicisti, che permetterà di imparare a conoscere questi strani strumenti e la loro origine, i partecipanti saranno invitati a dare forma e segno alle immagini e alle emozioni vissute durante la sessione musicale.

Il disegno dell’essenza

H 10.30 e 16.30

Laboratorio di percezione sensoriale per famiglie, età consigliata 5-12 anni, a cura di OGR Torino e Tactile Vision Onlus

L’olfatto è il primo senso che sviluppiamo appena nati, in seguito tuttavia la vista tende a dominare ogni percezione e a ridurre la potenzialità degli altri sensi. Il laboratorio è una palestra dei sensi. Temporaneamente bendati i partecipanti dovranno realizzare un disegno a partire dallo stimolo dato dalla percezione di diverse essenze profumate. Con l’aiuto di una naturopata si impareranno anche le virtù di ciascuna essenza utilizzata. L’esperienza si concluderà con un gioco volto a ricercare il proprio disegno aiutati dal naso!

